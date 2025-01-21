MLB》上澤直之旅美1年歸國還「投敵」 新庄監督盼入札制度要修改

上澤直之。（資料照，圖片取自軟銀鷹官方社群媒體X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職昨天舉行12球團監督會議，日本火腿監督新庄剛志表示，希望透過入札制度挑戰大聯盟的選手，若旅外時間過短，未來如果要重返日職賽場，應該至少先回母隊待一年。

前日本火腿投投上澤直之在2023年季後透過入札制度挑戰美職，最後只獲得光芒的小聯盟合約，讓火腿隊估計只拿到6250美元的入札金。上澤直之在去年季前被交易至紅襪，並在5月初短暫上大聯盟，共出賽2場合計投4局，之後都待在小聯盟3A。上澤直之結束短暫的旅美1年生涯，去年12月以4年總額約10億日圓合約轉戰軟銀鷹。

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日媒《Daily》報導，新庄剛志受訪表示，希望能停止選手透過入札制度旅美1年後，就去軟銀的趨勢，「這樣的話會變得非常強大，不是就不好玩了嗎？這樣可能不太好吧。」

新庄剛志也提到，包含軟銀強投有原航平、上澤直之，還有休賽季透過入札制度要旅美的阪神虎側投青柳晃洋、中日龍左投小笠原慎之介、以及「令和怪物」佐佐木朗希，假如他們沒有在賽場活耀被解約的話，其他球隊肯定會想要他們，「我只是希望不要讓他們都跑去軟銀。」

新庄剛志認為，透過入札制度旅美後重返日職，應該至少回老東家打滿1年，「如果在大聯盟1年沒有成功，然後立即轉戰（日職）其他球隊，對監督來說，會覺得是『怎麼回事』？」新庄剛志指出，「無論小聯盟的環境有多艱難，應該至少嘗試1年、2年、甚至3年，大家才會認為他們是會夢想而努力，如果最後去其他球隊，那也沒辦法。當然還是希望他們能回來。」

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