晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

MLB》上澤直之旅美1年歸國還「投敵」 新庄監督盼入札制度要修改

2025/01/21 08:31

上澤直之。（資料照，圖片取自軟銀鷹官方社群媒體X）上澤直之。（資料照，圖片取自軟銀鷹官方社群媒體X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職昨天舉行12球團監督會議，日本火腿監督新庄剛志表示，希望透過入札制度挑戰大聯盟的選手，若旅外時間過短，未來如果要重返日職賽場，應該至少先回母隊待一年。

前日本火腿投投上澤直之在2023年季後透過入札制度挑戰美職，最後只獲得光芒的小聯盟合約，讓火腿隊估計只拿到6250美元的入札金。上澤直之在去年季前被交易至紅襪，並在5月初短暫上大聯盟，共出賽2場合計投4局，之後都待在小聯盟3A。上澤直之結束短暫的旅美1年生涯，去年12月以4年總額約10億日圓合約轉戰軟銀鷹。

日媒《Daily》報導，新庄剛志受訪表示，希望能停止選手透過入札制度旅美1年後，就去軟銀的趨勢，「這樣的話會變得非常強大，不是就不好玩了嗎？這樣可能不太好吧。」

新庄剛志也提到，包含軟銀強投有原航平、上澤直之，還有休賽季透過入札制度要旅美的阪神虎側投青柳晃洋、中日龍左投小笠原慎之介、以及「令和怪物」佐佐木朗希，假如他們沒有在賽場活耀被解約的話，其他球隊肯定會想要他們，「我只是希望不要讓他們都跑去軟銀。」

新庄剛志認為，透過入札制度旅美後重返日職，應該至少回老東家打滿1年，「如果在大聯盟1年沒有成功，然後立即轉戰（日職）其他球隊，對監督來說，會覺得是『怎麼回事』？」新庄剛志指出，「無論小聯盟的環境有多艱難，應該至少嘗試1年、2年、甚至3年，大家才會認為他們是會夢想而努力，如果最後去其他球隊，那也沒辦法。當然還是希望他們能回來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中