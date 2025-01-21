羽球》「我想變得完美！」 安洗瑩發豪語：未來我走的路將成為歷史

安洗瑩。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓球后安洗瑩日前在超級750系列印度公開賽女單封后，自馬來西亞公開賽衛冕之後連續兩站奪冠。安洗瑩受訪發出豪語，「未來我走的路將成為羽壇的歷史。」

安洗瑩在去年摘下巴黎奧運女單金牌，另外包辦4座冠軍，上週在馬來西亞公開賽衛冕成功，本季首冠開張，上週也拿下度公開賽女單冠軍，本季除了保持全勝之外還一局未失。安洗瑩在世界羽聯（BWF）的採訪中表示：「我想要變得完美，即使只是一個小錯誤，也會讓我感到壓力，一旦犯錯，我就會感到很煩躁，不想錯過任何一個羽球。每當撲球時，甚至沒有意識到自己會這樣做。」

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安洗瑩。（法新社）

安洗瑩日前回到南韓受訪時表示，為了進一步提升自己並展現更好的狀態，她更加努力訓練和學習，結果也逐漸展現出來，對手也開始更仔細的分析自己，而她也需要不斷進化並嘗試新打法，以前她常常只是依賴體力來比賽，但現在已經更清楚地知道自己的打法是什麼。

安洗瑩也說道，奧運已經是過去的事，現在專注於當下，想要做得更好，這是她現在的動力，對自己來說，未來才是開始。關於今年的目標，安洗瑩表示，希望能打好每一場比賽，不留下任何遺憾，如果能避免受傷，就盡全力去做，好的結果自然會到來。

安洗瑩日前曾表示，想要打破自己在2023年締造的10冠紀錄，朝史詩11冠紀錄挑戰。

安洗瑩。（法新社）

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