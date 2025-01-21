日職》提「宣告三振」建議！ 軟銀監督說明提案與投手打擊有關

軟銀監督小久保裕紀。（圖片取自軟銀鷹社群媒體X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職昨天舉行12球團監督會議，由於中央聯盟的投手仍需上場打擊。軟銀監督小久保裕紀提出「宣告三振」的建議，讓投手能不用上場打擊就吞K，也期盼日職兩聯盟全面實施指定打擊制度。

太平洋聯盟早已實施DH制，每年與中央聯盟進行跨聯盟交流賽的時候，洋聯球隊作客央聯球隊的主場時，洋聯的投手必須上場打擊。投手有時候為了專注於投球，故意被三振的情況在職棒賽場中很常見。

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《西日本體育》報導，小久保裕紀表示，自己提出的方案與DH制相關，自己身為洋聯的監督，幾乎沒有讓投手上場打擊的機會，跨聯盟交流賽的時候，曾指示投手不要揮棒吞三振，「這是我個人的意見，既然如此，宣告三振不就好了嗎？」

日本火腿監督新庄剛志也說，「我以前有想過，如果能直接被三振就好了。」新庄也提到，「看了一顆壞球後，說不定我們球隊的選手就想揮棒了。」

這次擔任12球團監督會議主席的羅德監督吉井理人表示，會議上有人提出是否可以在跨聯盟交流戰時間全面採用指定打擊制度，以他個人的意見，有些選手站在打擊區會更投入，這不是一個輕易決定的事情。吉井理人提到，身為監督，DH制有助於防止投手受傷，這點令人感激，同時這也是複雜的問題。

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