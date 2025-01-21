NBA》傑克森末節砍15分領銜 灰熊主場逆轉灰狼進帳3連勝

傑克森末節砍下15分，幫助灰熊逆轉擊敗灰狼。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰熊主場4連戰的首場賽事交手灰狼，雖然比賽大部分時間都落後給對手，但靠著傑克森（Jaren Jackson Jr.）末節灌進15分的帶領之下，幫助球隊最終以108：106逆轉收下3連勝，本季面對灰狼2場賽事都以2分差贏球。

灰熊在首節一開始狀況不錯，一度領先對手11分，但灰狼此時在「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）的帶領下，打下一波23：5的攻勢逆轉戰局，並在第2節時持續保持火力，上半場灰狼就以54：43暫時領先，易籃後，灰狼團隊在第3節發生多達8次失誤，其中愛德華茲就包辦5次，讓灰熊得以追近比數來到5分差距。

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來到決勝節，傑克森火力全開，單節9投6中，3次罰球也穩穩把握收下多達15分，一哥莫蘭特（Ja Morant）也攻下7分給予支援，威爾斯（Jaylen Wells）與貝恩（Desmond Bane）也跟隨傑克森幫助灰熊連拿9分逆轉戰局，而愛德華茲在最後一波球權嘗試三分跳投絕殺但未能成功，最終將勝利留在主場。

Anthony Edwards for the win pic.twitter.com/qvSpmVvS6g — NBA on TNT （@NBAonTNT） January 20, 2025

傑克森本場18投9中，罰球7投6中攻下24分11籃板，貝恩也緊隨其後攻得22分、6籃板、5助攻以及2抄截，莫蘭特挹注19分，威爾斯13分。

灰狼部分，愛德華茲砍全場最高32分，里德（Naz Reid）今天繳出20投11中，包含三分球10投5中拿下29分與8籃板，迪林漢（Rob Dillingham）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）分別有15分與11分進帳。

然而灰狼除了輸球之外，後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）包括今天已因傷缺席3場賽事，根據球團賽前的消息指出，他遭遇左腳趾3級扭傷將無限期缺陣。

愛德華茲攻下32分為全場最高。（美聯社）

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