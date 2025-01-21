NBA》背傷才剛康復！「綠師傅」格林又受傷將缺陣至少1週

勇士球星格林。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士球團今日公布消息，陣中球星「綠師傅」格林（Draymond Green）因輕度小腿拉傷將缺陣至少1週。

格林在前天迎戰巫師時就遭遇傷勢，當時的他因疾病和背傷缺席3場比賽，重返賽場後沒多久又因小腿緊繃退場，而他在美國時間周日已進行核磁共振（MRI）檢查，球團今天表示會在一周後重新評估。

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總教練柯爾（Steve Kerr）在賽前記者會上坦言格林是個很獨特的選手，「常與Steph（柯瑞）合作的他，是聯盟裡最優秀的高大球員之一，且具備組織進攻。他缺陣的這段期間，我們打法會變得更傳統，並派上更多射手。」

除了格林之外，柯瑞（Stephen Curry）目前也有傷在身，柯爾說：「Steph和Dray一起上場比賽時有很強的默契，他們總是很專注在打他們的球，而我們也很專注在打我們的球，而當Draymond離開了球場，這將會是截然不同的比賽。」

除了格林之外，小將庫明加（Jonathan Kuminga）在年初因右腳踝扭傷將缺陣3周，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）與安德森（Kyle Anderson）也都因傷缺陣，老大哥柯瑞也頻頻帶傷上陣，今日敗給塞爾提克後，目前戰績21勝21敗，面臨勝率5成保衛戰。

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