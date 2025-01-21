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澳網》酸喬科維奇是過譽、過氣 澳媒主持人道歉：這些是開玩笑...

2025/01/21 10:43

喬科維奇。（資料照，法新社）喬科維奇。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）日前闖進澳網男單8強舞台，他不滿澳網官方轉播單位《第9頻道》主持人T.瓊斯（Tony Jones）嘲諷塞國球迷和自己，他在賽後拒絕場邊訪問、僅簡短談話就離去。T.瓊斯如今也公開致歉。

《第9頻道》日前播放熱情加油的塞爾維亞球迷們畫面，T.瓊斯這時卻嘲諷，「Novak,，他過譽了。Novak過氣了，Novak，把他趕出去。我很高興他們聽不到我的聲音。」

喬科維奇也在前天賽後婉拒場邊訪問，並在賽後記者會點名《第9頻道》的體育記者嘲笑塞爾維亞球迷，並對他做出侮辱性和冒犯性的言論。

而T.瓊斯在當地時間週一受訪致歉，「我很失望事情會發展成這樣，因為這些評論是在上週五講的，我認為那是開玩笑和幽默，這是我一直以來做的事情。」

T.瓊斯說，他在上週六收到澳網官方通知，喬科維奇陣營對這些言論很不滿，「我立即聯繫Novak陣營，並在48小時前向他們道歉，為任何Novak認為我造成的不尊重致歉。」

T.瓊斯認為，當時說把喬科維奇「趕出去」的這段話有越界，他承認這可能被解讀2022年澳網當時喬科維奇因疫苗接種爭議，遭澳洲當局驅逐出境。

「這讓Novak生氣了，我完全理解這點。」T.瓊斯說，「這確實是一個不幸的局面，對Novak來說是個人的痛苦，對我來說也是個人的痛苦。現在首要事項是專注於網球。」

澳網官方也發出聲明，「Novak確認對方按要求公開致歉，現在要向前進，專注他的下一場比賽。」

喬科維奇將在今天的澳網男單8強賽碰上西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），並再度挑戰再度挑戰大滿貫25冠、澳網第11冠等歷史紀錄。

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