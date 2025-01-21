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桌球》16歲郭冠宏再破林昀儒紀錄 成為台灣史上最年輕的世界男單100強

2025/01/21 09:54

郭冠宏世界排名首度突破百名大關，來到生涯最佳的92名。（取自WTT官網）郭冠宏世界排名首度突破百名大關，來到生涯最佳的92名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布今年第4週世界排名，上週在WTT馬斯開特挑戰賽表現出色的16歲小將郭冠宏從191名狂升至92名，17歲的智淵乒乓球館女將葉伊恬也來到女子組111名，雙雙創下生涯最佳。

台南幫小將郭冠宏在馬斯開特挑戰賽從資格賽一路殺進4強，還在16強賽扳倒兩度奪下世青男單冠軍的中國新秀向鵬，最後雖然在4強賽直落三不敵中國新生代好手陳垣宇，仍收穫155分積分，排名從191大幅竄升至92名。

郭冠宏也以未滿16歲4個月之姿打破林昀儒的16歲8個月，成為台灣桌壇史上最年輕進入世界排名前100的男子選手。

台灣一哥林昀儒本週仍居世界排名12，高承睿24名、馮翊新50名。馬斯開特挑戰賽扳倒「非洲天王」阿魯納的黃彥誠也上升5名，來到生涯新高61名，廖振珽74名。張佑安77名、洪敬愷139名也雙雙創下個人最佳。

女子組排名方面，變動最大的是中國兩大新生代女將，石洵瑤在馬斯開特決賽擊退隊友蒯曼封后，排名從37名上升至18名，獲得亞軍的蒯曼也從18名躍居15，雙雙締造個人最佳排名。

葉伊恬在教練莊智淵指導下，從資格賽挺進16強，進帳50分積分，排名也從上週的136名大幅進步到111名，逐漸逼近百名大關。

其他台灣女將，台灣一姐鄭怡靜穩居世界第8、黃怡樺36名、簡彤娟49名、李昱諄71名、鄭先知73名、陳思羽77名、劉馨尹87名。

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