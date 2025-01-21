中職》林立私訊女性友人捲桃色風波 經紀公司：已報案提告恐嚇

林立。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕12強冠軍成員、樂天桃猿隊林立，今遭週刊爆料和女性友人互相私訊，遭對方男友發現後，被索討250萬封口費，而林立妻子曾出面幫忙道歉。

林立所屬經紀單位稍早發出聲明稿，強調林立並無任何逾矩行為，針對該女男友何男的恐嚇勒索行為，林立一方絕對無法容忍，就此行為不曾也不會有任何協商或談判，林立並已於去年 12 月 9 日報案，此事已進入法律程序。

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林立所屬經紀公司展逸聲明稿：

有關週刊報導林立相關事件，本公司聲明如下:

1. 邱女為林立大學同學,兩人偶有聯絡,12 強賽事期間台灣民眾高度關注，邱女於 11/15 主動傳訊林立提及「何時約吃飯」,林立回覆此刻不便外出，或許可以到球隊飯店聊天,邱女隨即主動言及「你會軟腿」、「怕你比不好」、「我會自責」等語,林立順其話語回覆「哈哈少來」、「你是有要來喔」，林立實則並無任何逾矩行為。

2. 11/20 凌晨邱女前夫何男以邱女及林立之對話紀錄截圖傳訊林立要脅，並說「我得不到一個滿意的處理，大家就上報」、「蘋果他們我很熟」、「我家周遭5分鐘路程都是電視台」。

3. 其後預賽、複決賽期間何男仍不斷傳訊林立，「有誠意我自然會接受」、「等你的誠意」，何男同時也不斷騷擾林立太太慫恿對其前妻邱女提告妨礙家庭。

4. 賽事結束後何男於 11/30 約林立於內湖民權星巴克碰面，與何男同行的兩人分別自稱是蘋果記者及議員助理，何男在對談中要求林立拿出250萬處理此事。

5. 何男於賽事期間不斷騷擾林立及其家人，所幸林立依然專注於球場上並未受其影響。針對何先生的恐嚇勒索行為，我們絕對無法容忍，就此行為我們不曾也不會有任何協商或談判。林立已於去年12月9日報案，此事已進入法律程序。

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