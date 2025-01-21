晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》米契爾轟33分、葛蘭德飆三分寫紀錄 騎士大勝有三巨頭的太陽

2025/01/21 11:15

NBA》米契爾轟33分、葛蘭德飆三分寫紀錄 騎士大勝有三巨頭的太陽騎士今天大勝太陽，拿下2連勝，開季打出36勝6敗的戰績，並列史上最佳第8名。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟戰績最佳的騎士今天在主場迎戰太陽，靠著當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）轟下全場最高的33分，團隊砍進19顆三分球轟炸對手，騎士終場以118：92痛宰太陽，拿下2連勝，開季打出36勝6敗的戰績，並列史上最佳第8名。

騎士此役雖然少了主力大前鋒莫布里（Evan Mobley），以及兩名輪替球員奧科羅（Isaac Okoro）和雷佛特（Caris LeVert）都因傷高掛免戰牌，主力控衛葛蘭德（Darius Garland）上半場表現出色，攻下14分，並在次節率隊打出一波15：5的攻勢，騎士半場取得59：46的大幅領先。上半場貢獻10分的米契爾，易籃後在第三節發威，單節豪取12分，騎士最多領先達23分，終場就以118：92大勝太陽，中斷對手的2連勝。

騎士共有5人得分上雙，三分球46投19中，命中率高達41.3％，米契爾飆進4顆三分球，轟下全場最高的33分，另有5籃板和5助攻，葛蘭德投進3顆三分球，進帳16分、7助攻和3抄截，J.艾倫（Jarrett Allen）有12分、11籃板的雙十表現。

太陽三巨頭只有杜蘭特（Kevin Durant）表現出色，全場貢獻23分、7籃板和2阻攻，布克（Devin Booker）只攻下15分，外帶4助攻，另外出現全場最多的6次失誤，畢爾（Bradley Beal）替補僅挹注5分、4助攻。

葛蘭德生涯共累積805顆三分球，超越傳奇名將普萊斯（Mark Price）的802顆，成為騎士隊史三分榜的第3名，僅次於「愛神」洛夫（Kevin Love）的1096顆和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的1251顆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中