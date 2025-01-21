NBA》米契爾轟33分、葛蘭德飆三分寫紀錄 騎士大勝有三巨頭的太陽

騎士今天大勝太陽，拿下2連勝，開季打出36勝6敗的戰績，並列史上最佳第8名。（法新社）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟戰績最佳的騎士今天在主場迎戰太陽，靠著當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）轟下全場最高的33分，團隊砍進19顆三分球轟炸對手，騎士終場以118：92痛宰太陽，拿下2連勝，開季打出36勝6敗的戰績，並列史上最佳第8名。

騎士此役雖然少了主力大前鋒莫布里（Evan Mobley），以及兩名輪替球員奧科羅（Isaac Okoro）和雷佛特（Caris LeVert）都因傷高掛免戰牌，主力控衛葛蘭德（Darius Garland）上半場表現出色，攻下14分，並在次節率隊打出一波15：5的攻勢，騎士半場取得59：46的大幅領先。上半場貢獻10分的米契爾，易籃後在第三節發威，單節豪取12分，騎士最多領先達23分，終場就以118：92大勝太陽，中斷對手的2連勝。

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騎士共有5人得分上雙，三分球46投19中，命中率高達41.3％，米契爾飆進4顆三分球，轟下全場最高的33分，另有5籃板和5助攻，葛蘭德投進3顆三分球，進帳16分、7助攻和3抄截，J.艾倫（Jarrett Allen）有12分、11籃板的雙十表現。

太陽三巨頭只有杜蘭特（Kevin Durant）表現出色，全場貢獻23分、7籃板和2阻攻，布克（Devin Booker）只攻下15分，外帶4助攻，另外出現全場最多的6次失誤，畢爾（Bradley Beal）替補僅挹注5分、4助攻。

葛蘭德生涯共累積805顆三分球，超越傳奇名將普萊斯（Mark Price）的802顆，成為騎士隊史三分榜的第3名，僅次於「愛神」洛夫（Kevin Love）的1096顆和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的1251顆。

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