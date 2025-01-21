澳網》第5種子怎麼了？ 男女單、雙打都提早出局

詹皓晴（左）與奇琴諾克。（資料照，詹皓晴提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽不少種子都已提前出局，但「第5種子」的男單、女單、男雙、女雙都已被淘汰，沒能跨過16強門檻，形成相當罕見的狀況。

俄羅斯第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）在男單64強以6：3、7：6（7：4）、6：7（8：10）、1：6、7：6（10：7）敗給19歲美國新星田勒納（Learner Tien）。

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中國第5種子鄭欽文在女單次輪6：7（3：7）、3：6不敵世界女單第97名的德國女將西格蒙德（Laura Siegemund）。

男雙第5種子紐西蘭維納斯（Michael Venus ）／克羅埃西亞梅克提奇（Nikola Mektic）在首輪以6：7（3：7）、3：6爆冷輸給葡萄牙組合柏格斯（Nuno Borges）／卡布洛（Francisco Cabral）。

至於女雙第5種子詹皓晴／烏克蘭奇琴諾克（Lyudmyla Kichenok）錯失4：0開局，6：7（3：7）、2：6遭到中國第9種子張帥／法國美拉德諾維琪（Kristina Mladenovic）逆襲，16強止步。

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