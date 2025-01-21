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NBA》湖人近6場僅收2勝 「詹皇」直言：必須打得接近完美

2025/01/21 11:32

詹姆斯。（資料照，法新社）詹姆斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近6場比賽僅拿下2勝的湖人，即便目前勝率過半，仍在尋求更好的表現，尤其陣中老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也表示，他們必須打出接近完美的籃球。

湖人昨日迎戰快艇以102：116輸球，賽後總教練瑞迪克（JJ Redick）坦言，目前球隊沒有太大的空間可以失誤，「我們必須每天強調進攻禁區的重要性，要打出良好的心態並製造額外的傳球機會。我們球隊沒有人總能吸引兩名防守者來防守，我們也沒有人能夠1對1突破對手進攻禁區或傳球到外線。」

瑞迪克繼續補充：「這並不是我們的球隊該有的表現，所以我們必須更有默契地來執行，如果我們成功做到了，那我們會變得非常強。」

根據數據顯示，湖人團隊場均切入禁區37.9次排行倒數第4名，接球後立即投籃（catch and shoot）的3分出手數24.6次也位居第23名，在聯盟裡都是不太理想的成績。

詹姆斯也回應了教頭的說法，他說：「這就是我們球隊的組成，我們沒有空間再去創造更多失誤。我們沒有選擇，我們必須、必須打出接近完美的籃球。」

湖人目前戰績22勝18敗排名西部第6，距離第10與第11名的太陽與勇士僅僅只有2場勝差，明天將回到主場進行2場賽事，分別對上目前10連敗的巫師以及強敵塞爾提克。

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