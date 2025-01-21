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MLB》想回「宇宙道奇」？ 前救援王簡森談球隊大補強並非不公平

2025/01/21 11:37

簡森。（資料照，美聯社）簡森。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕兩屆國聯救援王的37歲老將簡森（Kenley Jansen）目前仍是自由身，他近日在回洛杉磯的路途中接受美媒《TMZ Sports》訪問，被問到是否想回老東家道奇，簡森僅說，「你永遠不會知道。我現在是自由球員，看看會如何發展。」

簡森在2004年加盟道奇，當時他是一名捕手，簡森在2009年「棄投從打」，2010年以投手身分登上大聯盟舞台。簡森在道奇隊12個賽季，貢獻350次救援成功、平均防禦率2.37。

簡森在2022年轉戰勇士，該年摘得41次救援成功，是他自2017年後再度奪得國聯救援王。簡森過去兩年則是待在紅襪，上季出賽54場，戰績4勝2敗、防禦率3.29，有27次救援成功。

美媒《TMZ Sports》提到，如果道奇隊打電話過來，他是否願意答應回道奇？簡森表示，「我已經準備好打球了，我準備好比賽，無論是在哪裡。」

衛冕軍道奇隊在休賽季大補強，網羅塞揚左投史奈爾（Blake Snell）、日本新星佐佐木朗希，以及明星左投史考特（Tanner Scott）等好手。

對於道奇隊的大補強，簡森認為，「這沒有不公平，他們想要競爭，他們想贏得世界大賽，他們想要贏得另一座冠軍，這對他們來說這是好事。」

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