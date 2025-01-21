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TPBL》雲豹宣布簽下羅斯！網羅關島男籃主力前鋒

2025/01/21 11:24

雲豹宣布簽下關島男籃前鋒羅斯。（球團提供）雲豹宣布簽下關島男籃前鋒羅斯。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台啤永豐雲豹日前盛傳有意網羅NBA明星後衛羅斯（Derrick Rose），今球團果真迎來「羅斯」，宣布簽下關島男籃代表隊主力前鋒羅斯（Earnest Ross）。

現年33歲的羅斯身高198公分、體重107公斤，大學時期曾效力過美國奧本大學以及密蘇里大學等NCAA一級名校，職業生涯曾在澳洲、紐西蘭、丹麥、卡達、美國與日本等國聯賽征戰，來台前效力於蒙古職業籃球聯賽SG 猿人隊，總計出賽9場繳出場均14.6分10.2籃板3.4助攻1.7抄截，他說：「我球風屬全能型，不管是外線、鞏固籃板或是為隊友創造機會，都是擅長的打法，另外，我場上適應能力迅速更是優勢之一。」

羅斯自2017年開始代表關島男籃出賽，並迅速扛起陣中主力得分手的角色，去年底在2025 FIBA亞洲盃資格賽對上日本男籃曾繳出單場30分10籃板，外帶6記三分球的優異表現。球團營運長顏行書表示，「羅斯擁有壯碩的身材與不俗的籃板能力，同時也具備持球進攻技巧，他加入後將有望調整球隊壓力，也讓我們的洋將陣容有更多的變化性。」

顏行書認為，羅斯在國際賽的表現大家有目共睹，並且近年曾在日本職籃效力，代表他對於亞洲球風非常熟悉，這都有助於他融入雲豹體系，期待羅斯來台與隊友磨合後，會對球隊的整體陣容配置更有彈性。

羅斯已於昨天清晨抵台，他表示：「這是我職業生涯首度來到臺灣，來之前我也看了幾場球隊的比賽，很興奮能夠加入雲豹這個大家庭，更期待在桃園主場出賽，與隊友一起並肩作戰，努力往季後賽邁進。」

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