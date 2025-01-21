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中職》林立遭大學女同學前夫恐嚇250萬 警方依恐嚇罪移送

2025/01/21 11:32

林立。（資料照，記者塗建榮攝）林立。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕世界棒球12強賽奪冠功臣、中華職棒樂天桃猿隊球星林立今傳在12強賽事期間，與大學女同學邱姓女子於LINE、IG打訊息「嘴砲」，遭女方前夫何姓男子恐嚇「250」萬元，林立去年12月9日至桃園平鎮警分局向何男提告恐嚇，警方調查後，上週依恐嚇罪移送桃園地檢署偵辦。

世界棒球12強賽去年11月9日到11月24日進行，林立經紀公司展逸今發聲明稿指出，邱女為林立大學同學，2人偶有聯絡，12強賽事期間，邱女11月15日主動傳訊給林立提及「何時約吃飯」，林立回覆此刻不便外出，或許可以到球隊飯店聊天，邱女於是主動言及「你會軟腿」、「怕你比不好」、「我會自責」等語，林立回覆「哈哈少來」、「你是有要來喔」，林立則並無逾矩行為； 11/20 凌晨何男以邱女及林立之對話紀錄截圖傳訊林立要脅，說「我得不到一個滿意的處理，大家就上報」；複決賽期間，何男不斷傳訊林立，「有誠意我自然會接受」、「等你的誠意」，何男同時也不斷騷擾林立太太，慫恿對何男前妻提告妨礙家庭。

聲明稿並指出，12強賽事結束後，何男去年 11月30日約林立於台北市內湖區的星巴克咖啡廳碰面，與何男同行的2人，分別自稱蘋果記者及議員助理，何男在對談中要求林立拿出250萬處理此事。

據了解，林立在台北咖啡廳於何男見面時，何男依桌上的咖啡和蛋糕要求說「250」，林立認為何男要求250萬元，讓他無法接受，因此林立前往警局提告男方恐嚇，邱女則在台北向林立提告「性騷擾」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

世界棒球12強賽奪冠功臣林立傳在12強賽事期間，與大學女同學打訊息「嘴砲」，遭女方前夫何姓男子恐嚇「250」萬元，林立至警局提告恐嚇，警方上週依恐嚇罪移送桃園地檢署偵辦，照片為林立上週於桃園平鎮出席三級棒球捐贈活動。 （資料照，記者黃政嘉攝）世界棒球12強賽奪冠功臣林立傳在12強賽事期間，與大學女同學打訊息「嘴砲」，遭女方前夫何姓男子恐嚇「250」萬元，林立至警局提告恐嚇，警方上週依恐嚇罪移送桃園地檢署偵辦，照片為林立上週於桃園平鎮出席三級棒球捐贈活動。 （資料照，記者黃政嘉攝）

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