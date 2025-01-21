NBA》勇士40分之差慘敗 柯瑞嘆：前次奪冠感覺是很久以前的事...

柯瑞（右）。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場以85比125慘敗塞爾提克，這是勇士隊史在主場近40年輸掉最慘的戰役。此戰拿到18分的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後坦言，灣區大軍在2022年奪冠的事情，感覺已經是很久以前的事情了。

勇士近期傷兵眾多，明星前鋒D.格林（Draymond Green）因小腿拉傷缺陣，庫明加（Jonathan Kuminga）腳踝受傷，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、安德森（Kyle Anderson）也都因傷缺陣。

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勇士在2021-22年賽季的總冠軍賽以4比2擊敗塞爾提克，而綠衫軍則是在上季奪得總冠軍。柯瑞提到與2021-22年賽季相比，塞爾提克仍保有當年的核心陣容，並在上季奪得總冠軍，「很明顯，我們有一個完全不同的陣容，尤其沒有D.格林的時候，除了波辛傑斯（Kristaps Porzingis），他們還有很多輪替陣容，而且他們是衛冕軍。」

「他們帶著一定程度的自信和風采登場，而我們現在的狀態正好相反。所以，當然那些回憶很美好，但確實感覺已經是很久以前的事情。」柯瑞說道。

柯瑞（左）。（法新社）

勇士開季打出12勝3敗後，卻遇上9勝18敗的慘況。勇士目前以21勝21敗居西部第11名。勇士接下來的7場比賽中，有6場是在主場大通中心（Chase Center）進行。

被問到勇士隊要如何在沒有D.格林和庫明加的情況下，維持球隊的競爭力。柯瑞對此表示，「這對我們的賽季非常重要，你總希望在主場的表現比客場好...我們要看看能否利用好這段時間。今晚的表現不理想，這是顯而易見的。」

柯瑞指出，「但老實說，在我們等到一些球員歸隊前，我們能否堅持住，這可能會決定我們賽季的成敗...雖然沒有人會每一場去算，但6至8場比賽可能會決定我們接下來的賽季走向。」

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