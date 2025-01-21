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MLB》柏格曼下家仍未知 太空人教頭艾斯帕達：依舊展開雙臂歡迎他

2025/01/21 12:27

柏格曼。（資料照，法新社）柏格曼。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人191轟明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）去年季後投身自由市場，但至今仍未找到下家，對此太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）保持開放態度，並表示球團仍展開雙臂歡迎他回來。

生涯9年都為太空人效力的柏格曼，每年都能有穩定的貢獻，入選2屆明星賽，也手握2座世界大賽冠軍，生涯出賽1111場繳出.272/.366/.483的打擊三圍，標準化進攻指數（OPS+）是相當優異的132，去年季後成為自由球員，但目前還未與球隊簽約。

根據先前《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）的撰文指出，太空人曾開出6年總值1.56億美金的延長合約，但柏格曼與經紀人波拉斯（Scott Boras）並未滿意，不過教頭艾斯帕達（Joe espada）近期受訪時，對於柏格曼能否回歸仍保持開放態度，「他還沒有與其他隊簽約，對吧？所以我們這裡依舊保持開放，我們仍展開雙臂歡迎、我們的大門仍會為他展開。總會有機會的對吧？」

艾斯帕達繼續補充：「但現在我們不只在和他1人討論，還包括了其他的自由球員，所以讓我們繼續看下去。」

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