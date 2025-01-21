澳網》謝淑薇女雙激戰3盤勝出晉級4強 距離連霸只差最後2勝

台灣一姊謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），今天在澳洲網球公開賽8強以6：2、5：7、7：5力退烏克蘭科絲秋克（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯塞（Elena-Gabriela Ruse），這也是小薇生涯第4次挺進澳網女雙4強。

謝淑薇去年拿下女雙、混雙兩座冠軍，寫下澳網賽史24年紀錄，這次她女雙搭檔從比利時梅騰絲（Elise Mertens）換成底線相持能力不錯的奧絲塔朋科，兩人前3輪都以直落二過關。

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謝淑薇在開賽展現不錯手感，尤其是在網前的表現，總能伺機拍下分數，還有一記幸運球擦網得手，讓對手望球興嘆，而她與奧絲塔朋科在首盤靠著三度破發，以6：2先馳得點。

第二盤雙方歷經互破大戰，但謝淑薇／奧絲塔朋科在關鍵時刻的第11局失守，以5：7讓出。進入第三盤，兩組人馬各有1次破發，戰到最後的6：5時，「台拉聯軍」完成關鍵破發，以7：5勝出，收下4強門票。

謝淑薇女雙4強對手將是第2種子加拿大達布羅絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）。

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