MLB》道奇主帥的耶誕願望全實現 先發投手、打者和牛棚一次滿足

道奇總教練羅伯斯和大谷翔平。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇季後大肆補強，再度組成「銀河艦隊」，戰力比去年更上一層樓，朝衛冕目標邁進。球隊的完美補強，也讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前所許的耶誕願望全都實現了。

道奇總教練羅伯斯去年上由子弟兵貝茲（Mookie Betts）所主持的《On Base with Mookie Betts》的播客節目，被問及如果有耶誕老人的話，會提交怎樣內容的願望清單，羅伯斯笑說：「我不確定能不能提名字，但我希望能把之前的投手找回來，也期盼能夠在自由市場簽下一名能夠守住關鍵時刻的牛棚投手，還想要得到一名先發投手，也盼望能擁有一名在季後賽敲出關鍵全壘打的球員，而且是冠軍功臣之一，希望能把他帶回來，他來自中南美洲。」

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羅伯斯的願望全都實現了，多虧於管理層的神操作，道奇以2年2200萬美元簽回崔南（Blake Treinen），並以4年7200萬美元合約簽下牛棚明星左投史考特，還網羅兩位王牌投手史奈爾（Blake Snell）和佐佐木朗希，更以3年6600萬美元留住外野強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）。

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