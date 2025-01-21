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日職》輸給台灣隊後履行承諾！辰己涼介秀練投 球速飆到148公里

2025/01/21 14:07

辰己涼介。（資料照，記者陳志曲攝）辰己涼介。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲球星辰己涼介去年代表日本隊參加世界棒球12強賽，他曾喊出「輸給台灣就改當投手」的豪語引發熱議論。辰己涼介今天在社群媒體Instagram的限時動態發影片，秀出自己在練投的畫面。

辰己涼介去年12強冠軍賽與台灣隊之戰前，喊出「輸給台灣就改當投手」，結果日本隊以0比4遭到台灣隊完封，無緣連霸12強賽，日本隊的國際賽27連勝也遭中斷。

台灣隊投手江國豪笑說要送辰己投手手套，辰己涼介也在社群媒體IG的限時動態發文說，「謝謝你江國豪！恭喜台灣，我們正在等待您的棒球用品！我會遵守我的承諾！」。

江國豪也把手套寄給辰己涼介，而辰己涼介貼文寫道：「謝謝你江國豪！恭喜台灣，我們正在等待您的棒球用品！我會遵守我的承諾！」江國豪也在社群媒體張貼辰己涼介回送的禮物，寫道：「我收到了，謝謝你 未來我們一起加油。」

辰己涼介今在IG限時動態PO影片，秀出自己在室內訓練室練投的畫面，還用中文寫道「我準備好了」。辰己涼介隨後還PO出自己的投球數據，球速為148.5公里，轉速有2520轉。

辰己涼介。（圖片取自辰己涼介的IG限時動態）辰己涼介。（圖片取自辰己涼介的IG限時動態）

辰己涼介。（圖片取自辰己涼介的IG限時動態）辰己涼介。（圖片取自辰己涼介的IG限時動態）

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