NBA》鵜鶘落後25分仍逆轉寫隊史紀錄！麥卡倫砍45分助隊退爵士

麥卡倫單場砍下45分,幫助球隊逆轉獲勝,也寫下隊史紀錄。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘今天在主場迎戰爵士,雖然一度落後多達25分,但靠著麥卡倫(CJ McCollum)單場砍下45分的帶領下,在延長賽以123:119完成大逆轉擊敗爵士,除了收下4連勝外,也幫助球隊寫下了隊史最大分差逆轉勝的紀錄。

爵士在上半場就展現強大火力,第2節時甚至領先多達25分,半場打完以69:49暫時領先;易籃後,鵜鶘找回自己的進攻節奏,靠著穆雷(Dejounte Murray)、墨菲(Trey Murphy III)與麥卡倫的合力之下,單節攻下33分,相比爵士攻勢冷卻,讓雙方分差僅剩7分。

請繼續往下閱讀...

來到第4節,鵜鶘靠著麥卡倫10投7中,包括3記三分球與1次罰球命中砍下高達18分,包辦全隊該節超過一半的分數,最後剩下16秒時,在藉由穆雷的上籃追平比數,將局面殺進延長加賽。

鵜鶘在延長賽火力依舊不減,麥卡倫、墨菲與泰斯(Daniel Theis)合作攻下13分,相比爵士則僅拿下9分,最終鵜鶘展現韌性,收下這場得來不易的逆轉勝。

WHAT A NIGHT FOR CJ & THE PELS



McCollum scores 45 (24 in 4Q/OT)

Come back from down 25

Secure the win in OT



It's the @PelicansNBA largest comeback win in franchise history since the play-by-play era (1997-98)! pic.twitter.com/5z6exkG9dv