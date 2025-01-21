NBA》鵜鶘落後25分仍逆轉寫隊史紀錄！麥卡倫砍45分助隊退爵士

麥卡倫單場砍下45分，幫助球隊逆轉獲勝，也寫下隊史紀錄。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今天在主場迎戰爵士，雖然一度落後多達25分，但靠著麥卡倫（CJ McCollum）單場砍下45分的帶領下，在延長賽以123：119完成大逆轉擊敗爵士，除了收下4連勝外，也幫助球隊寫下了隊史最大分差逆轉勝的紀錄。

爵士在上半場就展現強大火力，第2節時甚至領先多達25分，半場打完以69：49暫時領先；易籃後，鵜鶘找回自己的進攻節奏，靠著穆雷（Dejounte Murray）、墨菲（Trey Murphy III）與麥卡倫的合力之下，單節攻下33分，相比爵士攻勢冷卻，讓雙方分差僅剩7分。

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來到第4節，鵜鶘靠著麥卡倫10投7中，包括3記三分球與1次罰球命中砍下高達18分，包辦全隊該節超過一半的分數，最後剩下16秒時，在藉由穆雷的上籃追平比數，將局面殺進延長加賽。

鵜鶘在延長賽火力依舊不減，麥卡倫、墨菲與泰斯（Daniel Theis）合作攻下13分，相比爵士則僅拿下9分，最終鵜鶘展現韌性，收下這場得來不易的逆轉勝。

WHAT A NIGHT FOR CJ & THE PELS



McCollum scores 45 （24 in 4Q/OT）

Come back from down 25

Secure the win in OT



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麥卡倫砍下全場最高45分，外帶8籃板、4助攻與3抄截，緊隨其後的穆雷則是繳出26分、9籃板與11助攻的準大三元成績，墨菲與板凳出發的霍金斯（Jordan Hawkins）分別有24分與18分入袋。

爵士部分，喬治（Keyonte George）攻下23分為全隊最高，菜鳥柯里爾（Isaiah Collier）進帳20分與11助攻，凱斯勒（Walker Kessler）與替補上場的菲利波斯基（Kyle Filipowski）各有19分、13籃板以及10分、17籃板的表現。

喬治攻下23分為全隊最高。（美聯社）

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