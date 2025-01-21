中職》「雙鋼會」來了！ 台鋼澄清湖「全鷹主場」迎接陽岱鋼

台鋼雄鷹球團今天宣布，2月27、28日邀請旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇來台進行「2025港都台日親善交流賽」。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹球團今天正式宣布，在2月27、28日邀請旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇來台進行「2025港都台日親善交流賽」；這項交流賽由台鋼雄鷹與高雄市政府共同主辦，是台鋼今年在澄清湖主場的首場對外正式比賽，也是台鋼成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」，預售票將於2月上旬開賣。

陽岱鋼日前度過38歲生日時，台鋼人氣吉祥物TAKAO就透過社群媒體獻上祝福，當時領隊劉東洋已透露，球團會思考和陽岱鋼或所屬球團透過形式交流，並希望陽岱鋼能夠有多跟台灣球界接觸的機會。如今「台鋼VS.岱鋼」順利成行，台鋼球團也發出新聞稿宣傳這次的交流賽事如下：

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台鋼雄鷹在2024年秋訓、2025年春訓都曾派員前往日本移地訓練，隨著春訓進行，進入實戰階段，這次則是邀請Oisix新潟天鵝之皇來台，進行兩場交流賽。

旅日好手陽岱鋼2024年加盟Oisix新潟天鵝之皇，讓更多台灣球迷對這支目前隸屬日本職棒二軍東區聯盟的隊伍充滿好奇，這次交流賽將是陽岱鋼繼2017年亞冠熱身賽之後、相隔近8年再度於台灣球迷面前獻技，在港都上演「台鋼VS.岱鋼」。這兩場台日親善交流賽，台鋼雄鷹與Oisix新潟天鵝之皇也有話題組合，包括「前後北海道日本火腿鬥士外野球星」陽岱鋼與王柏融、「前後『台鋼雄鷹、新潟天鵝之皇』日籍球星」投手笠原祥太郎與吉田一将，屆時將在南台灣的澄清湖棒球場同場獻技。

「2025港都台日親善交流賽」以「捍衛領空」為主軸，是交流更是競賽！雄鷹展翅翱翔、雄霸一方，天鵝之皇則是高貴優雅的掠奪者，雙方即將在高雄展開兩場決鬥，捍衛各自領空！這不僅是台灣與日本棒球對決，更是一段共享旅程，每一次投球、每一次揮擊，都是友誼的傳遞，台鋼雄鷹與Oisix新潟天鵝之皇即將共譜這段精采篇章！

「2025港都台日親善交流賽」賽事資訊：

2月27日（四）18：35台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖棒球場

2月28日（五）16：05台鋼雄鷹 VS. Oisix新潟天鵝之皇@澄清湖棒球場

陽岱鋼。（資料照，取自Oisix新潟天鵝隊）

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