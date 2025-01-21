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棒球》亞太成棒主球場80項缺失待改善 3月底前驗收合格

2025/01/21 14:22

亞太國際棒球訓練中心成棒主球場將於3月底前驗收合格後，提供各類球賽活動使用。 （南市府提供）亞太國際棒球訓練中心成棒主球場將於3月底前驗收合格後，提供各類球賽活動使用。 （南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程提前於今年1月完工，市府積極整備春訓場地，目前約80項缺失待改善，將於3月底前驗收合格後，提供今年各類球賽活動使用。

市長黃偉哲今（21）日偕同多位市議員至成棒主球場視察，盼訓練中心未來成為台南運動城市新亮點。黃偉哲表示，目前驗收期間約近80項缺失正陸續改善中，希望改善缺失後盡快供球隊試用，以便進一步瞭解球場設施優缺點。

黃偉哲表示，亞太棒球訓練中心的成棒主球場為台灣最大室外棒球場，外野看台區經過設計無觀賞死角，且近期通過地震天災及模擬雨後退水測試均達標，希望完工後能提供球迷優質觀賽體驗。

南市工務局表示，去年10月16日至25日完成成棒主球場草皮，提早進入草皮養護期以因應今年各球隊租借春訓需求。同時，去年12月25日進行模擬球場降雨排水測試，確保球場於雨停30分鐘內即能完全排乾水分。今年1月14日開始，對於春訓所需要使用的球場、球員休息室等進行缺失勘檢，同步改善缺失。春訓場地預計24日可以完善，將於3月底前驗收合格後，提供今年各類球賽活動使用。

工務局後續將全力配合場館使用時程，讓亞太棒球中心順利啟用營運，另體育局目前正辦理亞太棒球中委外營運招標，讓市府、經營者、使用者及球迷都能獲益。

台南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第2期工程）」總預算25億元，整體施作內容，包括國內最多觀眾席的戶外球場，即有25000席觀眾席的成棒主球場、3000席觀眾席的成棒副球場、室內外投打練習場以及2座內野練習場。

台南市長黃偉哲（中）今日視察亞太國際棒球訓練中心成棒主球場。（南市府提供）台南市長黃偉哲（中）今日視察亞太國際棒球訓練中心成棒主球場。（南市府提供）

台南市長黃偉哲（中）聽取亞太國際棒球訓練中心成棒主球場進度。（台南市府提供）台南市長黃偉哲（中）聽取亞太國際棒球訓練中心成棒主球場進度。（台南市府提供）

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