中職》「有沒有方式讓台灣球迷近距離看岱鋼比賽？」劉東洋談「雙鋼會」思考點

台鋼領隊劉東洋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今天宣布邀請陽岱鋼所屬Oisix新潟天鵝之皇來台進行親善交流賽，領隊劉東洋受訪時也談及為何當初球團會有這個發想，除了陣中前後任洋投笠原祥太郎和吉田一將都先後效力，另一關鍵是陽岱鋼也在該球隊，「台灣、日本這麼近，有沒有什麼方式讓台灣球迷可以近距離看到岱鋼的比賽？」

台鋼今年陣中已續約的日籍投手吉田一將，在來台前就效力Oisix新潟天鵝之皇隊，而去年季中遭註銷的笠原祥太郎在返日後，也加入Oisix，兩人都和去年初加盟這支日職二軍球隊的陽岱鋼當過隊友。

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「這次邀請Oisix新潟天鵝之皇隊到台灣進行比賽，主要是去年球季就在吉田一將、笠原祥太郎等日籍選手上有許多交流」，劉東洋進一步指出，加上陽岱鋼也在這支球隊，「當時就有思考雙方可以有更進一步的合作或交流，這個念頭在去年底12強賽奪冠之後更加強烈。」

劉東洋解釋，主要是想起岱鋼曾經在2013年經典賽、2015年世界12強賽，都為國家隊立下戰功，「加上岱鋼與洪總在2017年亞冠賽曾經合作過，吉田又是他的隊友，還跟魔鷹在日職對戰過。」基於這種種的話題，台鋼球團就開始和對方洽談合作事宜，劉東洋也很高興最後能促成這次的台日交流賽。

陽岱鋼。（資料照，取自Oisix新潟天鵝隊）

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