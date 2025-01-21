日職》台灣火球男陳睦衡談日本「初體驗」！自評牛棚練投表現不太好

陳睦衡。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職歐力士猛牛隊去年以育成選手合約簽下U-18亞洲青棒錦標賽台灣隊王牌投手陳睦衡，日前他也展開新人聯合自主訓練。昨天他首度進牛棚練投，對自己的表現給出評價，同時也分享在日本的全新體驗。

日媒《體育報知》報導，陳睦衡20日首度在大阪舞洲的牛棚練投，約使用六成力與捕手站著傳接球。陳睦衡坦言，比起在平地練習時表現得不太好，並透露自己仍在努力適應日本投手丘的環境，「希望能花時間慢慢習慣。」

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《日刊體育》指出，陳睦衡時隔3個月再次進入牛棚練投，談到與捕手之間的溝通，陳睦衡表示，有些球投得還不錯，但有些品質就沒這麼理想，球的軌跡不大穩定。而陳睦衡預計在2月下旬後，將會進行捕手蹲捕的正式投球訓練。

陳睦衡也提到，日本在打招呼方面非常注重禮儀，也對隊友的禮貌態度感到欽佩，自己也開始主動向隊友與媒體打招呼；此外在熱身時也充滿活力，高聲答數。

另外，陳睦衡也分享他在日本第一次使用加濕器，「台灣的氣候不太乾燥，所以從來沒有用過。」對於實現目標成為支配下選手，陳睦衡喊話：「計畫每天持續進行重量訓練，打造更強健的身體。」

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