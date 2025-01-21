MLB》直言大谷翔平西語比自己日文好！T.赫南德茲盼道奇簽回1隊友

大谷翔平與T.赫南德茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernández）休季3年6600萬美元合約續留衛冕軍道奇，身為大谷翔平「西語老師」的他，近日在節目上分享與大谷平時的有趣互動，同時也點名希望道奇簽回一位好戰友。

T.赫南德茲近日在Podcast節目「Dodgers Territory」直呼，大谷的西班牙文比自己的日文還要好，「我們會互相教彼此日文和西班牙文的單字，他都記住了，但我完全記不住，5分鐘、10分鐘後，我就已經忘記他剛才說什麼了！」

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T.赫南德茲與大谷交情深厚，每當大谷開轟，T.赫南德茲會興奮地向大谷灑葵花子慶祝。他表示：「我跟翔平的關係非常要好，他雖然安靜，但也很風趣，且努力向上。他總是和隊友打成一片，關心球隊內外每一個人，讓大家感到自在愉快。還能和他一起並肩作戰好幾年，真的很令人開心。」

大谷翔平與T.赫南德茲。（資料照）

休季成為自由球員的T.赫南德茲，最終成功與道奇續約。他坦言，自己優先考量仍是回到洛杉磯，「我對合約的年限與金額都很滿意，本來以為會有更多球隊加入競爭，但整個過程都很順利。對我來說，奪冠是最重要的，我想找到一個自己與家人都舒適、幸福的地方，道奇球團也非常注重球員與家人的感受。」

道奇休季持續補強，陸續網羅康佛托（Michael Conforto）、史奈爾（Blake Snell）、佐佐木朗希與史考特（Tanner Scott），T.赫南德茲也相當期待在春訓見到這些新隊友。至於老將工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）尚未確定是否回歸道奇，T.赫南德茲也表示：「我祈禱他能回來，少了他會很寂寞。」

K.赫南德茲。（資料照）

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