MLB》上季被洋基簽回未獲大聯盟機會 34歲後援好手重返老東家勇士

史瑞夫。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，勇士以小聯盟合約簽下34歲後援左投史瑞夫（Chasen Shreve），並附帶大聯盟春訓邀請。

史瑞夫在2010年選秀會被勇士選中，2014年迎來大聯盟初登板，隔年轉戰洋基，2018年季中與後援投手蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）被交易至紅雀，換來2020年全壘打王維特（Luke Voit），他在洋基3年半投174.2局，防禦率3.92。史瑞夫還待過大都會、海盜、老虎、紅人。

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上賽季史瑞夫先與遊騎兵簽下小聯盟合約，在6月遭到釋出，隨後與洋基再簽小聯盟合約，他回到洋基後在3A投11局，送出11次三振，防禦率2.45，卻未獲升上大聯盟的機會，並在8月又遭釋出。史瑞夫再以小聯盟合約加盟洛磯，這次終於等到機會，在大聯盟投1局被敲1安無失分，但接著又被指定讓渡（DFA），成為自由球員。

《MLBTR》分析，史瑞夫去年在3A合計34.1局，防禦率僅2.62，三振率26.7%，揮空率接近14%。儘管成績不錯，但他的球速對於現今後援投手來說仍有些不足，在大聯盟唯一登板的直球均速為89.4英里，且他生涯對左、右打的表現差距不大，因此也不適合做為左打專武的後援投手。

史瑞夫大聯盟生涯合計出賽368場，累積357局投球，送出387次三振，防禦率3.96，每局被上壘率1.34，被打擊率0.233，收下22勝14敗、50個中繼點與2次救援成功。

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