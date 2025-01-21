中職》藍白立委預算砍向體育署 洪總百思不解：不是壞就是笨

洪一中。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕立法院上週五起審理今年度的中央總預算案，各部會預算都出現遭刪減、凍結，包含體育署業務費、體育教育推展預算也受影響，讓不少體育界人士出面喊話。

台鋼雄鷹總教練洪一中執教過多次國家隊，今天他出席鏡電視《那些年，撐起職棒的他們》紀錄片播映記者會。會後受訪時被問及對於刪預算「砍」向體育界的看法，洪總坦言：「別的項目我不知道，但就體育而言，應該在12強奪冠後順勢繼續支持，怎麼會去砍預算呢？這可能不是壞就是笨，不知道他們在想什麼。」

請繼續往下閱讀...

洪總認為，去年底12強台灣隊奪冠後，年輕人更加喜歡棒球運動，照理說應該在這個浪頭上順勢繼續支持體育，還去刪預算令人費解。

《那些年，撐起職棒的他們》透過5種角色、12個人物，包括球評與主播、球迷、啦啦隊員、球探，還有隨著新媒體興起的職棒網紅，各種角度講述職棒故事。今記者會上，鏡電視總經理蔡滄波致詞時特別感謝公共電視，也說：「感謝文化部願意撥款支持，這筆錢沒有『黑白花』。」

洪總談及職棒發展，坦言對「撐起職棒的他們」一句話頗有感觸，說：「從元年到現在，職棒環境起伏很大，有時候也不太願意提起，以前黑暗時期曾經一場比賽球員比觀眾多。能走到現在是很多人努力、熱情的堅持，也常跟現在選手講，他們很幸運躬逢其盛，要珍惜現在環境。」

洪總說，職棒雖有現在榮景，但現在還沒走到能夠賺錢的地步，仍要國家的幫忙，大巨蛋的催生改變了台灣運動生態，而其他縣市球場，也需要更新，球迷才會更踴躍進場。

《那些年，撐起職棒的他們》將於1/28至2/1 （除夕到初四）農曆年節期間，晚上7點30分在公共電視播出、晚上9點在鏡電視播映，晚上10點中華電信MOD與HamiVideo精彩上線。

洪一中今（右）天他出席鏡電視《那些年，撐起職棒的他們》紀錄片播映記者會。（記者林宥辰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法