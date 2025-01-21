中職》台鋼邀陽岱鋼所屬隊伍來台 洪總：希望他把光彩帶回台灣

洪一中。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹球團今宣布，2月27、28日邀請旅日好手陽岱鋼所屬的日職二軍隊伍Oisix新潟天鵝之皇來台進行「2025港都台日親善交流賽」。交流賽由台鋼雄鷹與高雄市政府共同主辦，是台鋼今年在澄清湖主場的首場對外正式比賽，也是台鋼成軍後首次在澄清湖球場實行「全鷹主場」，預售票將2月上旬開賣。

台鋼雄鷹除了此次交流賽，還兩度派員前往日本移地訓練。台鋼總教練洪一中說：「我們這支球隊本就比較日式，也很想跟日本隊伍建立好關係，這次因為岱鋼在那邊，加上我們這邊吉田（日籍洋投吉田一將）待過他們那，透過這層關係，請領隊邀請他們。希望球迷能多進場來看比賽，也希望岱鋼把光彩帶回台灣。」

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洪總並提到，這些年來他秉持的一項原則是，希望旅外的資深球員，不管生涯剩下幾年，最後都希望他們能回來台灣效力。洪總說：「畢竟台灣是自己的家嘛，他們回來對台灣棒球一定是好事。我國家隊帶過岱鋼，跟他算有交集，他若願意回來我們當然樂見，但不能替他做決定。」

洪總提到的另一個例子是富邦悍將投手張奕，他透露，曾和張奕相談一小時，「不管我們最後有沒有選到他，但他之後決定回來，我想他應該沒有後悔。球員都需要舞台，有舞台才有人關注。現在台灣跟日本也有交流，這次他在12強表現也很理想，應該會有球隊注意到。」

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