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射擊》台灣隊射下女子25公尺手槍團體金牌 杜禕依姿與個人獎牌擦肩而過

2025/01/21 16:43

杜禕依姿（左）和阿札哈里。（射擊協會提供）杜禕依姿（左）和阿札哈里。（射擊協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕第46屆東南亞射擊錦標賽今天（21日）進行公開女子25公尺手槍項目，台灣隊田家榛、陳俞如與杜禕依姿在資格賽分居1、2、7名，先搶下團體金牌，可惜8強淘汰賽集體失常，最後都無緣奪牌。馬來西亞阿札哈里（Alia Azahari）繼續主宰這個項目，拿下生涯第9金，也是該國本屆賽事首金。

25公尺手槍資格賽分「慢射」、「快射」2階段，每階段進行6組，每組5發，2階段合計60發。3屆奧運國手田家榛2階段分別打出285、293分，合計578排名獨走。陳俞如快射打下最高294分，以575排名升至第2。杜禕依姿慢射僅271分，排名11，還好快射打下283分，合計554升至第7，順利取得8強淘汰賽門票。

8強淘汰賽比快射，先射4組，每組5發，射出10.2分以上得1分。前4組打完先淘汰1人，隨後每組淘汰1人，直到最後一對一的金牌戰。陳俞如一直找不到手感，最後第6名收場。田家榛前3組打出9分並列第2，但從第4組後開始失常，最後拿下第5名。

杜禕依姿前4組各射下3分，表現還算穩定，原本只落後阿札哈里1分，暫居第2名，沒想到第5組5發全數落空，最後以第4名收場，無緣再奪牌。賽後談到關鍵第5組，杜禕依姿苦笑說：「前面打很順，突然就懷疑自己。」射擊除了比技術，更重要的是比心理素質，杜禕依姿即使打過2次亞運，還是難以突破，她說：「這是心魔，需要克服。」

相較之下，阿札哈里心理素質就十分強大，資格賽慢射278分，快射287分，合計567分排名第3，但決賽第1組射下4分後，一路領先到底，沒給對手逆轉機會。公西靶場這幾天氣候濕冷，阿札哈里表示，決賽時對手普遍都沒打出應有水準，她只是告訴自己：「不能改變天氣與環境，就只能改變自己。」

33歲的阿札哈里在東南亞射擊錦標賽25公尺手槍項目幾乎沒有對手，除了2017年拿下銀牌，其餘各屆都順利奪金。不過她說：「到了這個層級的選手，已經不在乎獎牌的成色，只在乎自己的表現是否達到預期。」阿札哈里打過3次亞運，最大遺憾是2018年世錦賽只差1分，無緣打進8強，錯失搶下奧運參賽資格。

第一次來台灣的阿札哈里稱讚公西靶場真的很棒，在這裡比賽的感覺不錯，更開心的是見到同年出生的好友杜禕依姿。兩人從仁川亞運認識至今，多年來亦敵亦友，杜禕依姿之前在曼谷舉行的東南亞錦標賽就是敗給阿札哈里，只拿下銀牌，挑戰奧運是兩人未來共同的目標。

陳俞如（左起）、田家榛、杜禕依姿。（射擊協會提供）陳俞如（左起）、田家榛、杜禕依姿。（射擊協會提供）

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