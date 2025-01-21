MLB》巨人球迷酸「很遺憾你選擇金錢而非偉大」！道奇史奈爾回應了

史奈爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）休季跳脫合約，離開舊金山巨人、加盟衛冕軍洛杉磯道奇，也引發巨人球迷不滿，在他的Instagram留言區指責，而史奈爾針對該留言也做出回應。

史奈爾在去年3月18日才與巨人簽下2年6200萬美元合約，也因為缺席春訓導致開季不順，季中表現才逐漸回穩，最終整季繳出20場先發5勝3敗、防禦率3.12的表現，共投104局賞145次三振。史奈爾季後選擇跳出合約進入自由市場，以5年1.82億美元投靠道奇。

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日前史奈爾在個人IG上發文，也引來巨人球迷留言：「當你還在巨人隊時，我們全心全意關注你，但很遺憾你寧願選擇金錢而非偉大。」史奈爾也在該則留言底下回應：「道奇隊加油！就繼續對你的愛隊不爽吧，當你只知道我跟哪隊簽約，而不知道事情全貌時，就不用在那邊充滿怨恨。」

巨人休季也看上眾多大咖球星，但始終不敵其他競爭對手，僅成功網羅強打游擊手阿德梅斯（Willy Adames）與41歲塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）；反觀道奇簽下康佛托（Michael Conforto）、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、史奈爾、崔南（Blake Treinen）、金慧成、佐佐木朗希與史考特（Tanner Scott）等不少好手，戰力更升級。

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