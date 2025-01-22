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MLB》海盜火球狀元暫不談續約 目標來季投240局：雖然我們沒大谷...

2025/01/22 07:00

史基斯。（資料照）史基斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜22歲火球狀元史基斯（Paul Skenes）去年迅速登上大聯盟，最終勇奪勇奪國家聯盟新人王殊榮。近日受訪時被問及是否會和海盜簽下延長合約，史基斯也給出回應。

史基斯在2023年選秀會上以狀元之姿獲選，立即殺翻3A，便在去年5月12日迎來大聯盟初登板，之後也入選全明星賽。最終史基斯整季先發23場，交出11勝3敗、防禦率僅1.96，共投133局，賞170次三振破海盜隊史新秀紀錄，勇奪國聯新人王。

史基斯在2026年季後將獲得薪資仲裁的資格，近日接受《ESPN》訪問，被問及是否可能與海盜簽下延長合約，他坦言這並非他現在的考量，「我沒去多想這件事。」不過他也對海盜有信心，「我們今年會變得更好，增添更多經驗值，在教練團也做出很棒的補強。」

儘管海盜過去曾因薪資問題而放走柯爾（Gerrit Cole）與瑪斯古夫（Joe Musgrove）等強投，但史基斯並未被未來困擾，當前目標反而更重要。今年他將正式作為大聯盟球員參加春訓，也不會再受到局數限制，「我會準備投滿240局，不會再是160局了。」

場下，史基斯也將扮演更重要的角色，維持球隊氣氛、建立文化，同時休季持續適應自己日益增長的知名度。他也明白，像道奇這種球隊與海盜之間的差距，但他不願意以此當成失敗的藉口，「雖然我們沒有像大谷翔平那種球員，但沒道理我們不能打出紮實、高水準的棒球，這不是個複雜的比賽。」

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