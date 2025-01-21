射擊》清大理工高材生 陳俞如是教練眼中「努力後的天才」

陳俞如（左起）、田家榛、杜禕依姿今奪東南亞射擊錦標賽女子25公尺手槍團體金牌。（射擊協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕在台灣隊射擊教練郭孟熙眼中，女子手槍選手陳俞如是「努力後的天才」，不僅在射擊領域有不錯成績，還是清華大學動力機械系的高材生。這次在桃園公西靶場舉行的東南亞射擊錦標賽，陳俞如在10公尺空氣手槍排名第4、25公尺手槍排名第6，無緣拿下個人獎牌，但與隊友合力為台灣隊留下2面團體金牌。

陳俞如就讀桃園楓樹國小三年級就跟著姐姐陳妘筠腳步投入射擊訓練，不同的是，姐姐陳妘筠專攻10公尺空氣步槍，曾參加2018年雅加達亞運。妹妹陳俞如專攻手槍，25公尺快射是強項，今天（21日）資格賽第2階段射下全場最高294分，可惜8強淘汰賽始終找不到準星。

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由於父親從事科技業，陳妘筠、陳俞如姐妹大學都選擇清大動力機械系。姐姐前年畢業，先在父親公司工作1年，去年赴德國實習。陳俞如目前大四，她強調國、高中時期數理成績只能算平平，沒有多大興趣，只是父親主導，自己只能努力完成使命。不過她強調，父親雖強勢，但只要不影響課業，也不會反對姐妹發展別的興趣，還好她與姐姐都沒讓父親失望。

陳俞如是經過「特殊選材」方式進入清大，她自認能力遠不如通過「學測」的同學，因此入學後就投入更多的時間在課業學習上。高中畢業以前，每周一至周六練槍。升上大學後，周一至周五除了上課就是唸書，每天凌晨2點前能睡覺就不錯，不僅沒有休閒娛樂，也沒時間追劇，練槍時間只剩周六與周日。

練習射擊時間大幅減少，陳俞如坦言，剛上大學時成績退步很多，這2年才慢慢找回手感。看到姐姐大學畢業後就進入父親公司，等於放棄射擊，陳俞如還沒打過亞、奧運，今年若順利畢業，還是會繼續圓射擊的夢，至少要拚到2028年奧運，再決定生涯規畫。

陳俞如。（射擊協會提供）

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