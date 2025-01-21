MLB》為何將前國聯MVP強打貝林傑交易給洋基？小熊總管透露原因

貝林傑。（取自洋基官方X）

〔體育中心/綜合報導〕小熊休季將前國聯MVP明星強打貝林傑（Cody Bellinger）交易至洋基，換來投手波蒂特（Cody Poteet），近日小熊總管霍耶（Jed Hoyer）受訪也透露做出這筆交易的原因。

貝林傑在道奇出道，2017年新人年就敲出39轟、97分打點，拿下國聯新人王；2019年敲出47轟、115分打點，勇奪當年國聯MVP，但之後遭傷勢影響表現下滑，2023年與小熊簽約後逐漸找回身手。

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《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，小熊總管霍耶在談及這筆交易時表示：「我認為Cody是一名偉大的球員，只是我覺得，可以用更高效的方式重新佈署資源，來幫助球隊其他方面的進展，這基本上就是核心主因。在我們獲得塔克後（Kyle Tucker）後，感覺這個決定是正確的。」

在送走貝林傑前，小熊送出三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）、投手威斯奈斯基（Hayden Wesneski）與新秀史密斯（Cam Smith），換來太空人明星強打塔克。

洋基休季時也曾傳出對塔克有興趣，但因不願將火球新人王希爾（Luis Gil）納入交易包裹，因此無緣引進塔克。但隨後洋基仍透過交易成功網羅貝林傑，曾拿過中外野金手套獎的他，有望在防守端減輕賈吉（Aaron Judge）的負擔。

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