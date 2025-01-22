MLB》「虎之潛水艇」青柳晃洋小聯盟約旅美 前球星憂恐被「貼標籤」

青柳晃洋。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心/綜合報導〕阪神「虎之潛水艇」青柳晃洋透過入札制度旅美，最終與費城人簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請。對此前日職球星金村義明也表達擔憂。

31歲的青柳晃洋在日職累積154場出賽，總共投了投了898.1局，繳出61勝47敗、防禦率3.08的成績，生涯兩度入選過明星賽，同時也是東京奧運金牌成員之一，他曾表態為了一圓旅美夢，就算是小聯盟合約也會接受。

請繼續往下閱讀...

如今青柳晃洋以小聯盟合約加盟費城人，還受邀大聯盟春訓，將爭取進入大聯盟開季投手名單。但61歲日職前球星金村義明卻在節目上表示：「令人掛心的是，那邊（美國）有很多基本的投手訓練，比如投手與內野手的配合，但他不太擅長傳球啊！」

青柳晃洋過去傳一壘不時會出現狀況，為了克服傳一壘障礙的問題，在教練團的建議下改用「彈跳」的方式傳球。金村義明提到：「一旦出現失誤，就會被貼上標籤。大聯盟的作風就是不適者淘汰，如果做不好，就會直接被告知『去3A吧』。」

不過日前費城人總經理助理維蘭迪亞（Jorge Velandia）給予青柳晃洋高度評價，認為像他這樣的側投並不多見，既能先發又能後援，可以勝任多種角色。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法