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體育 籃球 林書豪

東超》林書豪首節傷退 國王打爆南韓隊伍晉4強機會大增

2025/01/21 20:16

林書豪。（國王提供）林書豪。（國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕林書豪在首節因腿傷提前退場，但新北國王多點開花，李愷諺拿19分，共6人得分達雙位數，終場以104：87痛宰南韓KBL的釜山KCC宙斯盾，戰績3勝2負，升至第二，也增添晉級東亞超級聯賽4強的機會。

東超共10隊參賽，分成兩組進行小組賽，分組前二可晉級終極4強，而B組僅B聯盟的黃金琉球帝王確定取得資格，國王賽前取得2勝2負、暫居第三。

志在奪勝的國王開賽打得強勢，團隊多點開花，曼尼高上半場拿12分，李愷諺得11分，林書緯8分，但林書豪在第一節尾聲籃下單打時疑似弄傷腿筋，退場後就沒再上場，僅打8分鐘、拿5分，兩節打完以58：44領先釜山KCC宙斯。

國王的充沛火力持續重創對手，最多領先超過20分，儘管KCC在第四節靠著三分球攻勢追到只差9分，但奧帝靠三分球加上兩罰俱中，連拿5分，再度擴大領先，帶領國王揚長而去。

李愷諺12投8中拿19分，曼尼高17分、10助攻、10籃板大三元，林書緯進帳16分，桑尼14分，簡祐哲三分球4投全進拿14分，奧帝12分。

國王教練萊恩談到林書豪的傷勢時表示，「他馬上就去接受檢查，應該是腿筋的傷勢，大家都很關心他會不會缺席，會缺席多久，這都必須等待，團隊在這幾年遇過主力缺陣狀況，大家都是能挺身而出的。」

至於KCC以洋將拉藍（Cody LaLANNE）的31分表現最佳，李承炫拿16分，李互鉉15分，李根輝15分，球隊以1勝5負墊底。

李愷諺。（國王提供）李愷諺。（國王提供）

曼尼高。（國王提供）曼尼高。（國王提供）

林書緯。（國王提供）林書緯。（國王提供）

桑尼。（國王提供）桑尼。（國王提供）

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