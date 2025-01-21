羽球》日本隊最新陣容出爐！ 2屆奧運銅牌名將渡邊勇大震撼落選

渡邊勇大。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本羽協今日公布2025年國家隊陣容名單，連2屆奧運摘下銅牌的混雙名將渡邊勇大震撼落選。

27歲的渡邊勇大在東京奧運、巴黎奧運攜手東野有紗奪下銅牌，兩人去年打完日本公開賽後拆夥，渡邊勇大改搭19歲小將田口真彩，東野有紗轉戰女雙賽場，搭配櫻本絢子。

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今天日本羽協公布2025年國家隊成員，在混雙名單裡頭，渡邊勇大並未名列其中，也沒有看到田口真彩的名字，兩人雙雙落選。

渡邊勇大／田口真彩在上週印度公開賽止步16強，兩人本週轉戰超級500印尼大師賽，今在資格賽順利過關，擠進正賽。

2025年日本羽球隊陣容如下

男單：小川翔悟、沖本優大、高橋洸士、武井凜生、田中湧士、奈良岡功大、西本拳太、渡邊航貴

女單：明地陽菜、奧原希望、郡司莉子、杉山薰、高橋明日香、仁平菜月、宮崎友花、山口茜

男雙：相澤桃李／佐野大輔、岡村洋輝／三橋健也、熊谷翔／西大輝、霜上雄一／野村拓海、保木卓朗／小林優吾、山下恭平／綠川大輝

女雙：五十嵐有紗／櫻本絢子、大竹望月／高橋美優、志田千陽／松山奈未、中西貴映／岩永鈴、福島由紀／松本麻佑

混雙：霜上雄一／保原彩夏、西大輝／佐藤灯、綠川大輝／齋藤夏

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