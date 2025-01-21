晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》日本隊最新陣容出爐！ 2屆奧運銅牌名將渡邊勇大震撼落選

2025/01/21 21:57

渡邊勇大。（資料照，路透）渡邊勇大。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本羽協今日公布2025年國家隊陣容名單，連2屆奧運摘下銅牌的混雙名將渡邊勇大震撼落選。

27歲的渡邊勇大在東京奧運、巴黎奧運攜手東野有紗奪下銅牌，兩人去年打完日本公開賽後拆夥，渡邊勇大改搭19歲小將田口真彩，東野有紗轉戰女雙賽場，搭配櫻本絢子。

今天日本羽協公布2025年國家隊成員，在混雙名單裡頭，渡邊勇大並未名列其中，也沒有看到田口真彩的名字，兩人雙雙落選。

渡邊勇大／田口真彩在上週印度公開賽止步16強，兩人本週轉戰超級500印尼大師賽，今在資格賽順利過關，擠進正賽。

2025年日本羽球隊陣容如下

男單：小川翔悟、沖本優大、高橋洸士、武井凜生、田中湧士、奈良岡功大、西本拳太、渡邊航貴

女單：明地陽菜、奧原希望、郡司莉子、杉山薰、高橋明日香、仁平菜月、宮崎友花、山口茜

男雙：相澤桃李／佐野大輔、岡村洋輝／三橋健也、熊谷翔／西大輝、霜上雄一／野村拓海、保木卓朗／小林優吾、山下恭平／綠川大輝

女雙：五十嵐有紗／櫻本絢子、大竹望月／高橋美優、志田千陽／松山奈未、中西貴映／岩永鈴、福島由紀／松本麻佑

混雙：霜上雄一／保原彩夏、西大輝／佐藤灯、綠川大輝／齋藤夏

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中