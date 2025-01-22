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體育 籃球 NBA

湖人對決全聯盟墊底巫師 今日賽事預告與轉播

2025/01/22 06:59

湖人隊。（資料照，USA TODAY Sports）湖人隊。（資料照，USA TODAY Sports）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有1場轉播，湖人在主場迎戰巫師，今日碰上全聯盟戰績最差、近期狂吞10連敗的巫師，紫金大軍有望進補收下勝利。喜愛NBA的球迷記得鎖定轉播囉！

澳網部分將迎來8強的賽事，球王辛納（Jannik Sinner）將與地主第8種子德米納爾（Alex De Minaur）交手，競爭4強門票；女單方面，前球后史薇泰克（Iga Swiatek）要對決美國第8種子納瓦蘿（Emma Navarro），記得收看轉播。

NBA

11:30 巫師@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

澳網

08:30 澳網 女單八強 愛爾達體育2台、博斯運動、博斯網球

11:30 澳網 男單八強 愛爾達體育2台、博斯運動、博斯網球

16:30 澳網 男單八強/傳奇盃男雙 愛爾達體育2台、博斯運動、博斯網球

08:00 澳網 雙打八強 場2 （原音） 愛爾達體育3台

11:00 澳網 男雙八強/混雙四強 場2 愛爾達體育3台

東超

18:00 廣島蜻蜓VS桃園璞園領航猿

20:00 馬尼拉電氣VS琉球黃金國王

轉播：緯來體育

TPBL

19:00 夢想家@攻城獅 MOMOTV

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