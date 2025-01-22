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射擊》離鄉背井一度迷網  東大易晉暘感謝射擊開拓視野

2025/01/22 07:03

10公尺空氣步槍好手易晉暘。（易晉暘提供）10公尺空氣步槍好手易晉暘。（易晉暘提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕「那時候想說就不要練了，」來自臺東的23歲射擊好手易晉暘在大學一年級時進入國立體育大學，首次離鄉背井適應不良，所幸「浪子回頭」，如今他感謝這項運動讓自己看到更大的世界。

易晉暘國小畢業進入東大體中後開始接觸射擊，原本以為跟在夜市玩的「BB槍」差距不大，卻發現自己大錯特錯，「一開始覺得很無聊，都站在那裡不能動，那個年紀難免比較好動，長大後才慢慢靜下來。」

從體中畢業後，易晉暘離家到國體延續射擊之路，到了新環境卻無法適應，課業與射擊的表現都一落千丈，在他動念決定放棄之際，啟蒙教練莊于萱鼓勵他回家報考台東大學，希望愛徒再給自己一次機會。

莊于萱雖表面上打趣稱易晉暘是「浪子回頭，終於找到回家的路」，但回憶起那段希望他重回靶場的日子，仍是充滿感慨，「那時候他生活很不規律，國體的教練告訴我的時候，狀況已經不太好了，所以才會想問他要不要回來、休息一段時間。」

事實上，易晉暘進到臺東大學後，練習仍常找不到動力，直到有一次國內比賽被擋在決賽門外，他才驚覺實力退化不少，痛定思痛下苦功，「我想說自己怎麼打這麽糟，才開始認真練習，去年就進步滿多的，成績也比較穩定。」

易晉暘在這次於公西靶場舉行的第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍公開男子組預賽射下621.9分，以排名第4晉級決賽，最後拿下第8名，他透露，因為換槍不到一個月，還需要適應新裝備，「預賽的成績還可以接受，但決賽的表現不太行。」

從一度想要放棄到現在把進入亞運培訓隊當目標，易晉暘回顧10年生涯說，「射擊讓我看到更大的世界，像是我去年有去印度參加世界大學錦標賽，如果當初放棄了可能就沒有這個機會去看各國的選手有什麼不一樣。」

善於觀察各國選手正是莊于萱認為易晉暘的可貴特質之一，「他在這一點滿用心的，很常觀察其他選手，其實現在要看國際的比賽很方便，但大部分的選手不一定有這個心，但他常會看自己與國際上的落差，思考自己不足的地方，代表他有心想要往前。」

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