射擊》曾抱走3金卻悵然若失 宋佳彥把預賽看得比決賽重要

10公尺空氣步槍好手宋佳彥。（宋佳彥提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕「如果從頭再來，我不會選步槍，」21歲的北市大學射擊新星宋佳彥在一度想放棄時靠胸前的獎牌堅持下來，卻也曾在站上頒獎台後悵然若失，當年因不愛唸書踏進靶場，射擊無形之中教會他不少寶貴課題。

宋佳彥的姐姐宋諭婷同是射擊國手，相差7歲的姊弟倆去年還在台北國際大獎賽聯手射下10公尺空氣步槍混雙金牌。宋諭婷國中時練田徑，進入中壢家商後決定選擇一個較靜態的運動項目轉向射擊，小時候不愛唸書的宋佳彥在母親鼓勵下，就讀桃園新明國中時開始接觸射擊，他坦言，一開始對射擊並無太大興趣，國三時一度猶豫是否堅持下去，直到成績起色、站上頒獎台的次數多了，才因榮譽感決定繼續走這條路。

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被問及當初選擇步槍的原因，宋佳彥直率地說：「因為比較帥啊！」只是話鋒一轉又說，「但讓我從頭再選的話，我絕對不會再選步槍，裝備太麻煩了。」

宋佳彥2021年在全運會一舉勇奪射擊10公尺空氣步槍個人賽、團體賽及混合賽三面金牌，至今仍是印象最深刻的一仗，原因卻與一次勇奪3金無關，「那時好像有點感受不到奪金的喜悅了，有點麻痺，記得我拍照的時候臉很臭，奪金卻不開心。」

宋佳彥說，至今回想起那3金，常常還是覺得困惑，追根究底，他說，因為自己開始更關注預賽成績、而非決賽結果，「我現在把預賽看得比決賽重要，因為總是要預賽的成績夠好才能打進決賽，預賽打不好永遠進不了決賽。」

10公尺空氣步槍好手宋佳彥。（宋佳彥提供）

2022年宋佳彥遠赴埃及參加世錦賽，深受震撼教育，出去之後才知道人外有人天外有天，「國際賽大概前15名都能打到630分，才知道自己的成績真的很低、很低。」隔年他在杭州亞運迎來初登場，射下621.9分排在第37位，中國名將盛李豪射下634.5分打破賽史紀錄，他也是宋佳彥十分崇拜的對象，「他的身體動作跟一般人不太一樣，想法也很果決。」

宋佳彥過去最佳成績是627分，在這次第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍公開男子組預賽打出621.2分，以排名第5挺進決賽，最後第6名作收，他透露，這次備戰狀態不俗，只可惜上週遇到槍故障的突發狀況，上週四緊急換回舊槍，多少影響發揮。

宋佳彥下月將前往泰國參加亞洲盃，6月赴德國參加世界盃，持續往達標名古屋亞運培訓隊資格邁進，射擊路上至今最感謝的人，他說是培訓隊教練陳文菱，「教練算是我的貴人，她幫我開課表、幫我爭取很多機會，教會我不一樣的東西。」

陳文菱眼中的宋佳彥企圖心重，但坦言這是雙面刃，太在意分數就會影響比賽時的動作，對於子弟兵在這次東南亞射擊錦標賽的成績，陳文菱表示，失誤彈較多，且都是連續失誤，臨場受到外界因素不小的影響，將藉由以賽代訓持續調整，「有些精細的動作從螢幕上看不出來，但射擊很講究身體的內感，情緒起伏都會影響到，所以調整心情很重要。」

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