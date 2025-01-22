MLB》鈴木一朗成史上首位日本人踏進名人堂 卻差1票無緣全票

鈴木一朗。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年名人堂票選結果今天出爐，日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗、洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）、前明星終結者華格納（Billy Wagner）都進入名人堂。鈴木一朗成為史上第一位日本出生的選手進入大聯盟名人堂。

全美棒球記者協會（BBWAA）今天公布票選結果，鈴木一朗獲得393票、得票率高達99.7％，並沒有能以「全票」之姿進駐名人堂。鈴木一朗在獲得名人堂票選資格的第一年，就成功進駐名人堂。

請繼續往下閱讀...

鈴木一朗在大聯盟生涯累積3089安排大聯盟史上第24名，他在2004年創下單季262安壯舉，曾締造連10年單季至少200安，新人年就獲得打擊王、安打王、盜壘王、以及美聯MVP。

鈴木一朗連10年獲外野金手套，三度獲得銀棒獎，生涯10度入選明星賽。鈴木一朗在大聯盟19年生涯，待過水手、洋基、馬林魚等球隊，平均打擊率3成11、117轟、780分打點、跑出509盜。此外，鈴木一朗也在今年進入日本名人堂。

鈴木一朗。（取自水手隊官網）

同樣是第一年獲得名人堂票選資格的沙巴西亞，他一共拿到342張選票，得票率為86.8％。沙巴西亞是2007年美聯塞揚獎得主，兩度摘得美聯勝投王，生涯在大聯盟19年賽季，累積251勝、平均防禦率3.74。沙巴西亞也是2009年洋基隊世界大賽冠軍成員。

今年是華格納第10年獲得名人堂票選資格，他最後獲得325張選票，得票率為82.5％，終於踏進名人堂。華格納生涯在大聯盟16個賽季，累積47勝、422次救援成功，平均防禦率2.31，生涯7度入選明星賽。

大聯盟歷史上，只有前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera），他在2019年全票入選名人堂成為歷史第一人。而洋基傳奇游擊手基特（Derek Jeter）也曾以1票之差無緣成為全票名人堂球星。

沙巴西亞。（資料照，美聯社）

華格納。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法