MLB》海盜狀元郎夢幻神卡現蹤！可換30年本壘板後方季票+豪華大禮

海盜新人王史基斯的標誌性新秀卡片被拆出。（圖片取自Topps）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜22歲新人王史基斯（Paul Skenes）生涯最具標誌性的新秀球員卡被拆出來了！根據大聯盟官網報導，該卡是由一位11歲住在洛杉磯的孩童所獲得。

球員卡公司《Topps》今天宣布，史基斯在2024年Topps Chrome Update系列的最大卡被一位來自洛杉磯的11歲孩童所拆出。該卡片上有著自2023年首度出現、由球員卡公司與大聯盟合作，特別為球員卡設計的生涯初登板補丁以及史基斯的簽名。由於該補丁只會在球員初登大聯盟時出現在衣服上，因此被視為市場上最具代表性的新秀卡之一。

請繼續往下閱讀...

史基斯的卡片之所以更受關注，不只是因為他的好表現，還有海盜球團與史基斯IG追蹤539萬的體操明星女友鄧恩（Olivia Dunne）所開出的交換條件。

海盜開出的條件包含2張為期30年的海盜本壘板後方季票、與史基斯見面、2件史基斯簽名球衣、觀賞由海盜OB們在PNC Park舉辦的壘球賽、專屬的海盜春訓體驗、參加海盜隊的打擊練習和熱身。鄧恩則提出，願意與讓出該卡的球迷跟他一起在包廂觀看海盜本季的比賽。

目前尚不確定得主是否願意將卡片給換出，而該張卡的價值不斐，同系列遊騎兵大物朗福德（Wyatt Langford）的同款卡片，被知名Youtube頻道《IF Sports Cards》估價達3萬2000美元（約新台幣104萬），史基斯的卡由於海盜球團與鄧恩開出的條件，預計價值將會高於此。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法