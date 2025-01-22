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MLB》白襪1年1.6億約簽33歲老將培瑞茲 前洋基右投再遭DFA

2025/01/22 08:46

培瑞茲。（資料照，美聯社）培瑞茲。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天宣布以1年500萬美元合約（約新台幣1.6億），簽下33歲資深左投培瑞茲（Martín Pérez），為了清出40人名單空間，白襪隊把29歲右投馬納利奇歐（Ron Marinaccio）給指定讓渡（DFA）。

根據大聯盟官網報導，培瑞茲在2025年的薪水為350萬美元，包含2025年1000萬美元的雙方共同選擇權，買斷金為150萬美元。

培瑞茲去年效力海盜與教士隊，上季先發26場交出5勝6敗、防禦率4.53的成績，共投135局賞107次三振，被打擊率為2成83，每局被上壘率為1.48。

來自委內瑞拉的培瑞茲，他是2023年遊騎兵世界大賽冠軍成員，曾在2022年入選明星賽，生涯在大聯盟13個賽季，累積90勝87敗，平均防禦率4.44。

馬納利奇歐。（資料照，法新社）馬納利奇歐。（資料照，法新社）

馬納利奇歐過去3年都效力洋基，去年9月20日遭洋基隊DFA，接著在9月23日之後被白襪隊撿走。如今馬納利奇歐被白襪隊給指定讓渡。

馬納利奇歐上季在大聯盟出賽16場，交出1勝、防禦率3.86的成績，共投23.1局賞25次三振，丟10次保送，被打擊率為0.217。馬納利奇歐在大聯盟3個賽季，合計有6勝5敗、平均防禦率3.22。

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