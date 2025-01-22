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MLB》亞洲第一人進名人堂！鈴木一朗坦言當初進大聯盟曾被質疑

2025/01/22 09:16

鈴木一朗。（資料照，法新社）鈴木一朗。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年名人堂票選結果今天出爐，日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗在獲得名人堂票選資格的第一年，就獲得393票、得票率高達99.7％，成為首位進入大聯盟名人堂的日本選手，同時也是第一位亞洲選手進駐古柏鎮。鈴木一朗坦言，這對他來說是很大的榮耀。

鈴木一朗在27歲的時候挑戰大聯盟加入水手隊，2001年菜鳥賽季就交出單季242安、56盜、打擊率3成50，一舉奪得美聯安打王、打擊王、盜壘王、新人王，以及美聯年度MVP。鈴木一朗連10年締造單季至少200安，生涯在大聯盟19年效力過水手、洋基、馬林魚等隊，累積3089安、117轟、780分打點，平均打擊率3成11。

鈴木一朗接受《MLB Network》訪問，他表示，2001年挑戰大聯盟的時候，當時無法想像自己會在2025年的今天，出現在美國棒球名人堂的發表會上，「當時很有多討論，甚至質疑我能否在大聯盟打球。因此，能夠成為首位獲得此項榮譽的日本選手，是很大的光榮。」

「棒球的魅力當然是比賽本身，但我認為最重要是能遇見許多人，這些人塑造現在的我，這對我來說是最寶貴的財富。」鈴木一朗說道。

目前擔任水手隊球團特別助理的鈴木一朗，他表示期待能在庫柏鎮這個特別的地方，與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、名人堂球星馬丁尼茲（Edgar Martinez）見面，也期盼與洋基傳奇球星基特（Derek Jeter）會面。

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