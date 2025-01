MLB》亞洲第一人進名人堂！鈴木一朗坦言當初進大聯盟曾被質疑

鈴木一朗。(資料照,法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2025年名人堂票選結果今天出爐,日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗在獲得名人堂票選資格的第一年,就獲得393票、得票率高達99.7%,成為首位進入大聯盟名人堂的日本選手,同時也是第一位亞洲選手進駐古柏鎮。鈴木一朗坦言,這對他來說是很大的榮耀。

鈴木一朗在27歲的時候挑戰大聯盟加入水手隊,2001年菜鳥賽季就交出單季242安、56盜、打擊率3成50,一舉奪得美聯安打王、打擊王、盜壘王、新人王,以及美聯年度MVP。鈴木一朗連10年締造單季至少200安,生涯在大聯盟19年效力過水手、洋基、馬林魚等隊,累積3089安、117轟、780分打點,平均打擊率3成11。

鈴木一朗接受《MLB Network》訪問,他表示,2001年挑戰大聯盟的時候,當時無法想像自己會在2025年的今天,出現在美國棒球名人堂的發表會上,「當時很有多討論,甚至質疑我能否在大聯盟打球。因此,能夠成為首位獲得此項榮譽的日本選手,是很大的光榮。」

「棒球的魅力當然是比賽本身,但我認為最重要是能遇見許多人,這些人塑造現在的我,這對我來說是最寶貴的財富。」鈴木一朗說道。

目前擔任水手隊球團特別助理的鈴木一朗,他表示期待能在庫柏鎮這個特別的地方,與小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)、名人堂球星馬丁尼茲(Edgar Martinez)見面,也期盼與洋基傳奇球星基特(Derek Jeter)會面。

