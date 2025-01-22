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MLB》選擇以洋基球帽進駐名人堂！ 名投沙巴西亞解釋原因

2025/01/22 09:15

沙巴西亞首年獲得票選資格就成功入主名人堂。（資料照）沙巴西亞首年獲得票選資格就成功入主名人堂。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯曾效力過印地安人（現為守護者）、釀酒人、洋基等隊的明星左投沙巴西亞（CC Sabathia）首年獲得名人堂票選資格，就在今天入選2025年名人堂，沙巴西亞也解釋為何使用洋基球帽作為入駐古柏鎮的理由。

沙巴西亞在1998年選秀會首輪第20順位被印地安人選中，2001年新秀年拿到美聯新人王第二名，僅次於當時效力水手、今天同樣入選名人堂的鈴木一朗。沙巴西亞在效力克利夫蘭期間3度入選明星賽，還在2007年拿下美聯塞揚獎，2008年季中被交易到釀酒人，接著在2009年轉戰洋基後馬上助隊拿下世界大賽冠軍，接下來他一路投到2019年才結束球員生涯。

在投手分工逐漸明確的現代，沙巴西亞可以說是近年來最耐投的投手，生涯19年累積561場出賽有560場先發，拿下251勝、161敗，防禦率3.74，有38場完投、12場完封，3577.1局投球送出3093次三振，是史上唯六能夠至少250勝、勝率6成以上，且有3000K的投手。

今天沙巴西亞以86.9%的得票率，獲得342張選票，在第一年獲得資格就入選名人堂，他也選擇自己效力最久的洋基隊做為他進入名人堂的球隊。沙巴西亞解釋原因：「洋基隊是接納我的地方。至今我已經在這裡16年了。我愛這個球團...但這是家。我在布朗克斯找到家的感覺，我認為我永遠都不想離開這座城市。」

沙巴西亞成為2025梯3位名人堂的其中一人。（圖片取自大聯盟X）沙巴西亞成為2025梯3位名人堂的其中一人。（圖片取自大聯盟X）

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