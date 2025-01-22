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MLB》等待10年終於進駐名人堂！ 華格納獲獎當下直接潰堤（影音）

2025/01/22 09:47

華格納在最後一年的投票資格獲選成為名人堂球員。（圖片取自X）華格納在最後一年的投票資格獲選成為名人堂球員。（圖片取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕明星終結者華格納（Billy Wagner）在今天順利入選成為2025年梯次名人堂球員，在名人堂票選資格的最後一年成功獲獎，在知悉獲獎的當下，他更是直接激動地落淚。

華格納在去年僅差5張選票就能進駐古柏鎮，今年他則拿下325張選票，以82.5%的得票率成為名人堂球員，是史上第9位以後援投手身分入主名人堂的球星。

華格納在接到自己獲獎的電話時瞬間潰堤，賽後受訪談到等了這麼久才獲獎的心情時，他也坦言，自己今天在等待結果宣布前，時鐘好像停止了一樣，所有事情都變得很緩慢，但現在自己可以開始慶祝了：「過去10年並不是很舒服與放鬆的時刻，在前幾年的票選時還比較輕鬆。現在你得坐在那邊，然後等待根本不認識你的人們，投票決定你是好或者不好，這真的很令人難以忍受。」

華格納生涯曾7度入選明星賽、拿下422次救援成功排在史上第八名，僅次於法蘭柯（John Franco）的424次，是左投史上第二高。華格納在2010年，同時也是生涯最後一年仍繳出相當恐怖的成績，整季為勇士拿下37次救援成功，防禦率僅1.43。

大聯盟官網點出華格納的恐怖數據，在至少900局的投球當中，華格納被對手打擊率僅1成87、美酒局三振數（K/9值）來到11.92、每九局被安打數為5.99，皆為史上第一，而每局被上壘率0.997、對手攻擊指數（僅計算在STATS上有完整數據的排名）0.588兩項為史上第二，投手獨立防禦率（FIP）2.46則排史上第五。

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