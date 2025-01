MLB》等待10年終於進駐名人堂！ 華格納獲獎當下直接潰堤（影音）

華格納在最後一年的投票資格獲選成為名人堂球員。(圖片取自X)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕明星終結者華格納(Billy Wagner)在今天順利入選成為2025年梯次名人堂球員,在名人堂票選資格的最後一年成功獲獎,在知悉獲獎的當下,他更是直接激動地落淚。

華格納在去年僅差5張選票就能進駐古柏鎮,今年他則拿下325張選票,以82.5%的得票率成為名人堂球員,是史上第9位以後援投手身分入主名人堂的球星。

華格納在接到自己獲獎的電話時瞬間潰堤,賽後受訪談到等了這麼久才獲獎的心情時,他也坦言,自己今天在等待結果宣布前,時鐘好像停止了一樣,所有事情都變得很緩慢,但現在自己可以開始慶祝了:「過去10年並不是很舒服與放鬆的時刻,在前幾年的票選時還比較輕鬆。現在你得坐在那邊,然後等待根本不認識你的人們,投票決定你是好或者不好,這真的很令人難以忍受。」

The weight of the long wait was evident for Billy Wagner when he finally got the call from the Baseball Hall of Fame.

“Dreams do come true,” he said.#HallofFame pic.twitter.com/ovLCvTANdo