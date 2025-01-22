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MLB》只差1票就能全票進名人堂 鈴木一朗最感謝愛妻與已故恩師

2025/01/22 10:29

鈴木一朗（左）、鈴木弓子（右）。（資料照，法新社）鈴木一朗（左）、鈴木弓子（右）。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年名人堂票選結果今天出爐，日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗在獲得名人堂票選資格的第一年，就獲得393票、得票率高達99.7％，成為首位進入大聯盟名人堂的日本選手。鈴木一朗坦言，要感謝愛妻鈴木弓子一直以來的支持，也提到對自己最大影響最深的人，是已經過世的恩師、前歐力士隊監督仰木彬。

對於能進入名人堂，鈴木一朗今天受訪表示，這無疑是最高的榮譽，從現在開始，希望能以不同的棒球人身分走上新道路。鈴木一朗認為能進駐古柏鎮，是對過去的讚譽，而非對現狀的肯定，「這份榮譽不是對我現在所做的事情，而是對過去的讚美，而我現在要思考的是如何繼續過當下的生活。」

鈴木一朗將於今年美國時間7月27日於紐約古柏鎮正式接受表揚，他提到自己曾去過古柏鎮7次，每次造訪都感到非常愉快，甚至有回到家的感覺，「對我來說，古柏鎮是現役球員可以去的地方，而不是退休後才去。然而，這將是我第一次在退休後造訪，非常期待，雖然無法想像屆時會有什麼樣的心情，但我覺得這次感受肯定會與過去不同。」

鈴木一朗。（資料照，法新社）鈴木一朗。（資料照，法新社）

被問及作為首位進入大聯盟名人堂的日本選手，最想感謝的人？鈴木一朗對此回答，「首先要感覺我的妻子，她一直在我的身邊，與我並肩作戰，不斷給予我支持，因此我首先要向她表達感謝。」

「除此之外，我也遇到許多貴人，其中對我影響最大的是仰木監督。如果沒有仰木監督，我或許不會成為如今的Ichiro（日文片假名：イチロー），也不會讓這麼多人認識。更重要的是，如果沒有棒球這項運動，我會是什麼樣的人呢？是否能夠成為現在的我？這是我一個經常思考的問題，今天感到特別深刻。因此，『與人相遇』、以及『一點點的運氣』，當然，你必須要很努力，但這兩個是我認為對人生最重要的影響。」鈴木一朗說道。

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