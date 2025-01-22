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MLB》永遠的51號！ 水手宣布將退休鈴木一朗背號

2025/01/22 10:11

水手將在今年退休鈴木一朗的背號51號。（圖片取自水手X）水手將在今年退休鈴木一朗的背號51號。（圖片取自水手X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本傳奇球星「朗神」鈴木一朗在今天順利獲選成為大聯盟名人堂球員，他的母隊西雅圖水手隊也在今天宣布，將會在今年當地時間8月9日，將他的背號51號退休。

水手隊主席史坦頓（John Stanton）在今天宣布，球隊將會退休球隊51號球衣，以此紀念名人堂球星鈴木一朗為球隊的貢獻，鈴木一朗將加入小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.，24號）、馬丁尼茲（Edgar Martinez，11號）、羅賓森（Jackie Robinson，42號、全聯盟退休），成為隊史第四個被退休的背號。

史坦頓說道：「在最近的四分之一個世紀以來，一朗一直是西雅圖水手球團不可或缺的一部分，而今天這個通知，是為了確認他的背號能夠永遠地展示在T-Mobile球場（水手主場），他將與Ken和Edgar一起以水手隊成員的身分入主名人堂。」

史坦頓表示，「在2001年時鈴木一朗以拓荒者的姿態到來，他用自己的影響力為國際球員開創新的紀元，而他每天都展現出自己對球賽的熱愛、技巧、熱情與充足的準備，這是只有真正偉大的球員所具備的特質。在退休後的5年，他在場上與場下都還是在球團當中扮演重要的角色。」、「他無疑是最值得水手隊史最高榮譽的人。」

今天鈴木一朗以99.7%得票率，差1票就能全票的超高得票率入主名人堂，他將會在當地時間7月27日於紐約古柏鎮正式進入名人堂，而水手隊預計會在當地時間8月8號到8月10號三天舉行鈴木一朗的名人堂慶祝活動，該系列戰的對手為光芒隊。

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