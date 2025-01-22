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澳網》被喬帥身體狀況影響 艾卡拉茲：讓他找回狀態是最大錯誤

2025/01/22 10:27

艾卡拉茲。（資料照，法新社）艾卡拉茲。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在澳洲網球公開賽男單8強，浪費先領先一盤的優勢，慘遭10冠王喬科維奇（Novak Djokovic）逆轉，他說：「讓喬科維奇找回狀態是我犯的最大錯誤。」

艾卡拉茲說：「我想大家都看到他在第二盤移動有些吃力，然後是第三盤和第四盤，我沒看到他有什麼不好的地方，我不是說，他是在作秀，我只是說，大家也都看到他在第二盤很掙扎，但接下來兩盤他打出很好的狀態。」

看到喬科維奇身體出現狀況，艾卡拉茲坦言他有點被影響，「當你看到有人打得掙扎，你會覺得你打得不像以前那樣，心裡也會想著不要犯錯，可能你沒有像以前那樣擊球，我想就是這樣。」

艾卡拉茲說：「說實話，我覺得是我控制比賽，但我讓他再次進入比賽狀態，這是我犯的最大錯誤，在第二盤我必須打得更好一些，才能將他逼到極限，他現自己在第二盤移動有點問題，我必須將他逼到極限，但我沒有，我沒有這樣做，在那之後，我認為他開始感覺好一點後，打出如此出色水準。」

當喬科維奇恢復狀態後，艾卡拉茲認為變得更難打，「這是一場非常接近的比賽，我認為大多數關鍵分都由他拿下，我的意思是，當Novak打出這樣的水準，真的很難找到出路。」

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