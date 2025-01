MLB》差1票就能全票進名人堂讓外媒抱屈 鈴木一朗卻認為很好

鈴木一朗成為首位進入大聯盟名人堂的日本選手。(法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2025年名人堂票選結果今天出爐,日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗在獲得名人堂票選資格的第一年,就獲得393票、得票率高達99.7%,成為首位進入大聯盟名人堂的日本選手,可惜沒有以「全票」之姿進駐古柏鎮。鈴木一朗對此認為,「只差1票,我覺得這樣很好,而且還是和基特(Derek Jeter)一樣。」

鈴木一朗沒有能以全票的身分進入名人堂,讓《紐約郵報》資深記者海曼(Jon Heyman)在社群媒體X上發文說,「一朗只差1票就能全票進,請站出來吧。你這個笨蛋。」

水手隊今天在主場T-Mobile球場為鈴木一朗舉行記者會,對於只差1票就能以全票進名人堂,鈴木一朗表示,「這也是數字上的事情,少了1票是無法彌補的,這不是努力能解決的問題。」

「對於那些自己有很多不足的人來說,我認為人生要在自己獨特的方式中,追求屬於自己的完美並繼續前進,這與其他事情是不同的,但我認為,能夠接受自己的不完美是一件很好的事情,正是因為不完美,我們才會努力向前進。」鈴木一朗說道。

鈴木一朗也回憶道,最後一次和基特會面的時候,是在馬林魚隊的最後一年,當時球季進入休賽季,而基特還是馬林魚執行長,「當時他明確告訴我,『明年不再續約』。」鈴木一朗也說,期待有一天能與基特再次見面,可能就是這個夏天了(鈴木一朗將在今年美國時間7月27日於紐約古柏鎮正式接受表揚)。

大聯盟歷史上,只有前洋基守護神李維拉(Mariano Rivera)在2019年以全票入選名人堂成為史上第一人。而基特也曾以1票之差無緣成為全票名人堂球星。

Ichiro missed unanimity by 1 vote. Please step forward, you numbskull