MLB》差1票就能全票進名人堂讓外媒抱屈 鈴木一朗卻認為很好

鈴木一朗成為首位進入大聯盟名人堂的日本選手。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年名人堂票選結果今天出爐，日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗在獲得名人堂票選資格的第一年，就獲得393票、得票率高達99.7％，成為首位進入大聯盟名人堂的日本選手，可惜沒有以「全票」之姿進駐古柏鎮。鈴木一朗對此認為，「只差1票，我覺得這樣很好，而且還是和基特（Derek Jeter）一樣。」

鈴木一朗沒有能以全票的身分進入名人堂，讓《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在社群媒體X上發文說，「一朗只差1票就能全票進，請站出來吧。你這個笨蛋。」

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水手隊今天在主場T-Mobile球場為鈴木一朗舉行記者會，對於只差1票就能以全票進名人堂，鈴木一朗表示，「這也是數字上的事情，少了1票是無法彌補的，這不是努力能解決的問題。」

鈴木一朗成為首位進入大聯盟名人堂的日本選手。（法新社）

「對於那些自己有很多不足的人來說，我認為人生要在自己獨特的方式中，追求屬於自己的完美並繼續前進，這與其他事情是不同的，但我認為，能夠接受自己的不完美是一件很好的事情，正是因為不完美，我們才會努力向前進。」鈴木一朗說道。

鈴木一朗也回憶道，最後一次和基特會面的時候，是在馬林魚隊的最後一年，當時球季進入休賽季，而基特還是馬林魚執行長，「當時他明確告訴我，『明年不再續約』。」鈴木一朗也說，期待有一天能與基特再次見面，可能就是這個夏天了（鈴木一朗將在今年美國時間7月27日於紐約古柏鎮正式接受表揚）。

大聯盟歷史上，只有前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）在2019年以全票入選名人堂成為史上第一人。而基特也曾以1票之差無緣成為全票名人堂球星。

Ichiro missed unanimity by 1 vote. Please step forward, you numbskull — Jon Heyman （@JonHeyman） January 21, 2025

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