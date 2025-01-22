澳網》暫停讓艾卡拉茲打得猶豫 喬科維奇：我用這點變成優勢

艾卡拉茲（左起）與喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕澳網男單10冠王喬科維奇（Novak Djokovic）因腿傷導致跑動受到影響，也動搖西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的心理狀態，讓他最後完成4盤逆轉秀，賽後喬帥也坦言：「我看到他打得猶豫，我也用這一點變成我的優勢。」

「我看到了，而我也利用他的猶豫來佔據我回合的主動權。」喬科維奇在第一盤就申請傷停，他說：「他試圖在某些時候放小球，讓我跑起來，我也曾遇到這樣的情況，對手受傷仍堅持打，然後突然間，隨著比賽進行，對手感覺好多，你開始對自己的比賽有點恐慌，我懂那種感覺。」

請繼續往下閱讀...

喬科維奇表示，他對艾卡拉茲感同身受，「我知道和一個你不知道是否會退賽的人打球會感到不自在，他能移動嗎？他能跑嗎？發生什麼事？我覺得他看我的次數比看自己的次數多，而我只是試著自我觀察身體的變化，關注每一局的每一分，努力保住自己的發球局，給他施加壓力，事情就是這樣。」

談到比賽的轉折點，喬科維奇說：「我把自己放在一個有機會破發的位置，我在5：4時破了他的發球局，這足以讓我拿下這一盤，然後1：1平手時你開始感覺好多，他開始猶豫，在底線後方打得更猶豫，他失誤更多，而我開始打得更自在。」

喬科維奇透露在第四盤也吃了止痛藥，但目前傷勢還待觀察，今天應該不會訓練，週五將與德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），爭奪男單決賽門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法